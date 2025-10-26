Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

Σε βάρος του διοργανωτή σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής
Αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών που είχαν προγραμματιστεί μέσω διαδικτύου για το απόγευμα του Σαββάτου (25 Οκτωβρίου 2025) στην περιοχή των Μεγάρων, απετράπησαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αρχές έδρασαν άμεσα μετά από πληροφορίες για διαδικτυακό κάλεσμα διεξαγωγής των επικίνδυνων αγώνων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. με τη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε., οι οποίοι εντόπισαν πλήθος μοτοσικλετών στο σημείο και προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθη ο 32χρονος διοργανωτής των αγώνων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 39 παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα, ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και δύο ζεύγη πινακίδων.

Μεταξύ των παραβάσεων που εντοπίστηκαν:

  • 16 αφορούσαν δυσδιάκριτες πινακίδες, καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους,

  • 14 για υπερβολικό θόρυβο,

  • 2 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,

  • 1 για μη έγκαιρο έλεγχο ΚΤΕΟ,

  • 1 για έλλειψη καθρεπτών,

  • και 5 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, συνελήφθη και δεύτερος οδηγός μοτοσικλέτας για οδήγηση χωρίς άδεια, η οποία του είχε αφαιρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 16 Οκτωβρίου, από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής υπογραμμίζει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

