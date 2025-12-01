Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

Νέες διαστάσεις στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα

Δημήτρης Δρίζος

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα 

Glomex
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα καθώς οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε την τραγωδία έδειξαν πως είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με το MEGA, οι εξετάσεις έδειξαν πως ο νεαρός ήταν αρκετά πιο πάνω από το όριο και φυσικά προκαλεί απορία πως γίνεται το αλκοτέστ που του έγινε στο σημείο να τον έβγαλε αρνητικό και οι αιματολογικές εξετάσεις να έδειξαν δείκτη αρκετά μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το MEGA, ο 29χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης αλλά όχι αλκοόλ ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα για το αν είχε όντως κάνει βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων, Leonidas, ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια "Leonidas". Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Λούτσα, παρασέρνοντας 24χρονο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Οι προστριβές του με το νόμο ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών...

Είχε προκαλέσει και στο παρελθόν τροχαίο ατύχημα

Ο 29χρονος φαίνεται επίσης πως είχε «έφεση» στα τροχαία αφού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το 2020 είχε προκαλέσει ατύχημα ξανά στην περιοχή της Αρτέμιδας. Από το τροχαίο που είχε προκαλέσει τότε είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός που επέβαινε στο αυτοκίνητο του 29χρονου.

Παραδέχτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης

Μια νέα τροπή παίρνει το δυστύχημα στη Λούτσα καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 29χρονος που προκάλεσε τον θάνατο ενός 24χρονου μετά από την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ρώτησαν τον 29χρονο αν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Τότε ο 29χρονος φέρεται να ανέφερε πως δεν έχει πιει αλκοόλ αλλά είχε κάνει χρήση ουσιών, χωρίς να κατονομάζει τι ακριβώς.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι άνδρες της Αστυνομίας ξήλωσαν αμέσως μετά κυριολεκτικά τα... πάντα από το αυτοκίνητο του 29χρονου ώστε να εντοπιστεί αν και εφόσον υπήρχαν ναρκωτικά κρυμμένα.

Είχε σκοτώσει τον 24χρονο και κοίταζε τι ζημιές είχε πάθει το αυτοκίνητό του

Την ώρα που η Τροχαία προσπαθεί να διαλευκάνει τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στη Λούτσα, με το αυτοκίνητο ενός 29χρονου να θερίζει έναν 24χρονο και την οικογένειά του, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, λίγα λεπτά αφότου είχε γίνει το φρικτό τροχαίο, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 29χρονο ότι είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος από το ατύχημα που προκάλεσε εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει «παιδιά, να δω τι ζημιές έχει το αμάξι μου»!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 - «Είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ»

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ουκρανικά drones επιτίθενται σε βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Κριμαία

20:45WHAT THE FACT

Ταϊλάνδη: Πύθωνας κατάπιε ολόκληρο σκύλο - Πώς το κατάλαβαν οι χωρικοί

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου να μην παρεμβαίνει στη Συρία: Το Ισραήλ «να διατηρήσει ισχυρό και αληθινό διάλογο» με τη Δαμασκό

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του 18χρονος έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Μετά το εξιτήριο συνελήφθη από τις αρχές

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Σε επιφυλακή 16 εκατ. Αμερικανοί - Τουλάχιστον 30 εκατοστά χιόνι θα πέσουν από το Μίσιγκαν έως τη Βοστώνη

20:25LIFESTYLE

Στέλλα Γεωργιάδου: «Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου»

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμά Μητσοτάκη μετά την εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων στο διάστημα - «Εδώ κάτι αλλάζει»

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Έξι χρόνια μετά: Σαν σήμερα το πρώτο κρούσμα COVID-19 στη Γουχάν της Κίνας

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Στόχος επίθεσης Ισραηλινών εποίκων έγιναν πολίτες της Ιταλίας και του Καναδά - Τους ξυλοκόπησαν και τους λήστεψαν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λανουά: «Λανθασμένες οι αποβολές Μεϊτέ και Μαρίν, σωστά τα τρία πέναλτι στη Λεωφόρο»

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

19:36LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: Απαντά στα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της - «Το σώμα μου, η επιλογή μου»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο: Μετά το Καλπάκι, μπλόκο στον Λούρο και την Άρτα

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Πρόοδος» στις συζητήσεις με ΗΠΑ, αλλά απαιτούνται «προσαρμογές» στο σχέδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα μετά από απόφαση της συνέλευσης στη Νίκαια

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

20:45WHAT THE FACT

Ταϊλάνδη: Πύθωνας κατάπιε ολόκληρο σκύλο - Πώς το κατάλαβαν οι χωρικοί

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

16:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι που περιέχει ακατάλληλη ουσία

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση των εκπροσώπων του Μίκη Θεοδωράκη για την απαγόρευση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου και Χαρούλη

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Φέρεται να παραδέχτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Η πρόβλεψη του ECMWF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ