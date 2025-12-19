Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
Το βίντεο -διάρκειας περίπου 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο
Από επικές γκάφες μέχρι ξεκαρδιστικές πτώσεις που έγιναν viral, το γνωστό κανάλι στο YouTube, FailArmy, παρουσίασε ένα βίντεο με τις καλύτερες και πιο αστείες στιγμές της εβδομάδας.
Το βίντεο -διάρκειας περίπου 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο.
