Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς έχει δεχτεί

καταγγελία από νεαρό καλλιτέχνη για σεξουαλική παρενόχληση. Ο ίδιος ο

τραγουδιστής, μέσω του δικηγόρου του, εξέδωσε ανακοίνωση και η υπόθεση

σίγουρα θα απασχολήσει.

Όπως έγινε γνωστό από το «Buongiorno» του MEGA, η αποψινή του πρεμιέρα σε

νυχτερινό κέντρο θα γίνει κανονικά με τη Φαίη Σκορδά να δηλώνει: «Σήμερα

γνωρίζαμε όλοι ότι θα ήταν η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρεμιέρα θα

γίνει κανονικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βγει κανονικά και θα τραγουδήσει

σήμερα. Εμείς έχουμε αυτές τις πληροφορίες και από τη δισκογραφική του

Γιώργου Μαζωνάκη και από το ίδιο το νυχτερινό μαγαζί. Κανονικά απόψε θα

κάνει την πρεμιέρα του. Δείχνει κι αυτό ότι δεν υποκύπτω».

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιστεί κανονικά και

στο live του «Voice» στον ΣΚΑΪ. Το μουσικό σόου θα βγει στον αέρα, το

Σάββατο, και ο τραγουδιστής θα είναι στην καρέκλα του σύμφωνα με τα μέχρι

τώρα δεδομένα.

