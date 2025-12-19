The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ΣΚΑΪ, αλλά και ένα από τα κορυφαία προγράμματα του πρώτου μισού της τρέχουσας χρονιάς. Το «Voice» ολοκληρώνεται στις 28 Δεκεμβρίου, ωστόσο επιφυλάσσει ακόμη πολλές εκπλήξεις.

Αύριο, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 21.00, ξεκινούν τα Cross Battles LIVE! Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου, κάθονται στις καρέκλες τους και όλοι μαζί παρακολουθούν και αξιολογούν τις προσπάθειες των 36 τραγουδιστών. Από αυτούς, 18 θα διαγωνιστούν στο 1ο και 18 στο 2ο live επεισόδιο, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Στη συγκεκριμένη φάση, 18 τραγουδιστές χωρίζονται σε ζευγάρια, αποτελούμενα από αντίπαλες ομάδες των coaches και ανεβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να διεκδικήσουν το «εισιτήριο» για τον ημιτελικό. Πλέον, όμως, η τελική απόφαση της πρόκρισης βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού. Ποιοι θα φθάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο;