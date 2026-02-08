Γεωργιάδης από Λευκάδα: Μετατρέψαμε το νοσοκομείο σε παλάτι - Έρχονται κατοικίες για τους γιατρούς

Μέσω ανάρτησης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την πρόσφατη επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, εστιάζοντας στην αντίθεση μεταξύ των επενδύσεων που υλοποιούνται και των διαμαρτυριών από συνδικαλιστικούς φορείς της Αριστεράς.

Επενδυτικό «μπαράζ» και νέες υποδομές

Ο υπουργός έκανε λόγο για μια πραγματική «κοσμογονία» στον χώρο της υγείας στο νησί, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για την αναβάθμιση του νοσοκομείου:

Οικονομική ενίσχυση: Τριπλασιασμός του προϋπολογισμού και υπογραφή νέου Οργανισμού.

Εξοπλισμός: Αγορά 48 νέων μηχανημάτων την τελευταία διετία, με επικείμενη εγκατάσταση δεύτερου Αξονικού Τομογράφου (με δυνατότητα στεφανιογραφίας) και Μαγνητικού Τομογράφου.

Στελέχωση: Αύξηση προσωπικού, νέες προκηρύξεις θέσεων και προγραμματισμένο άνοιγμα των ΜΕΘ εντός του 2026.

Στέγαση ιατρών: Αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου «Αβέρωφ», το οποίο παρέμενε κλειστό για 60 χρόνια, προκειμένου να μετατραπεί σε κατοικίες για το ιατρικό προσωπικό.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Απολαμβάνω κατά την είσοδο μου στα Νοσοκομεία τον διάλογο μου με τους συνδικαλιστές της Αριστεράς. Μετά το Άργος χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Δείτε αυτό το βίντεο είναι απολαυστικό κυρίως διότι στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό τώρα, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα, φέρνουμε νέο δεύτερο Αξονικό Τομογράφο που θα κάνει και αξονικές στεφανιογραφίες και νέο μαγνητικό τομογράφο, μέσα στο 2026 ανοίγουμε τις ΜΕΘ, εντάσσουμε την αξιοποίηση ακινήτου κλειστού επί 60 χρόνια για να φτιάξουμε κατοικίες ιατρών (κτίριο Αβέρωφ ήταν το πρώτο ξενοδοχείο της Λευκάδος)….κοσμογονία πραγματική και όμως ήταν εκεί να διαμαρτυρηθούν ξανά με τα ίδια συνθήματα για το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, την μονιμοποίηση των επικουρικών παρά το Σύνταγμα κλπ. Φυσικά μέσα μας περίμεναν οι εργαζόμενοι με λουλούδια, μας ευχαρίστησαν καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς, αλλά ό,τι και να κάνουμε εμείς, αυτοί ευχαριστημένοι δεν θα είναι ποτέ. Ευχαριστώ τον βουλευτή Λευκάδος κ. Θανάση Καββαδά για την αρίστη μας συνεργασία και την καλή του δουλειά».

