Πένθος στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν
Πένθος στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς πέθανε ένας εκ των ιδιοκτητών της «ομάδα του λαού», Ντέιβιντ Φέντερμαν.
Ο Φέντερμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.
Ο Ισραηλινός παράγοντας ήταν ένας εκ των ιδιοκτητών της «ομάδας του λαού», έχοντας σημαντική συμβολή στα διοικητικά της.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με μήνυμά της στα social media εξέφρασε τη θλίψη της.
