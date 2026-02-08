Πένθος στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν

Ο Φέντερμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Ισραηλινός παράγοντας ήταν ένας εκ των ιδιοκτητών της «ομάδας του λαού», έχοντας σημαντική συμβολή στα διοικητικά της.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με μήνυμά της στα social media εξέφρασε τη θλίψη της.

מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מודיע בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81.

פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים.

pic.twitter.com/AOCevIWHU1 — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) February 8, 2026

