Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός ένας αστυνομικός αφού κατέρρευσε αιωρούμενη κούνια

Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Φαρινταμπάντ στην Ινδία, όταν μια αιωρούμενη κούνια σε ένα λούνα παρκ έσπασε στον αέρα και κατέρρευσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία και να τραυματιστούν 13 άτομα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, περίπου 15 άτομα βρισκόταν στην κούνια όταν αυτή έπεσε στο έδαφος. Ανώτερος τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο νεκρός αστυνομικός ταυτοποιήθηκε ως ο Jagdish Prasad, ο οποίος ήταν σε υπηρεσία στο λούνα παρκ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Prasad επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί τον Μάρτιο.

Προσπάθησε να σώσει ανθρώπους και έδειξε μεγάλη γενναιότητα, αλλά κατά τη διαδικασία αυτή υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, είπε ο αξιωματούχος.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της κατάρρευσης της κούνιας:

https://www.instagram.com/reel/DUevqUtAudZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Λίγο μετά την κατάρρευση της κούνιας, ολόκληρος ο χώρος του λούνα παρκ εκκενώθηκε και διασώστες έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν στη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.