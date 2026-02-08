Υποδομές: Ο νέος «χρυσός κανόνας» για την αξία των ακινήτων στην εποχή της κλιματικής κρίσης

Πώς η κλιματική κρίση μεταμορφώνει τα κριτήρια αξιολόγησης των ακινήτων

Newsbomb

Υποδομές: Ο νέος «χρυσός κανόνας» για την αξία των ακινήτων στην εποχή της κλιματικής κρίσης
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύγχρονη κτηματομεσιτική αγορά, οι παραδοσιακοί παράγοντες όπως η τοποθεσία και τα τετραγωνικά μέτρα δεν αρκούν πλέον για να καθορίσουν την αξία ενός ακινήτου. Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή αβεβαιότητα, οι υποδομές αναδεικνύονται στον απόλυτο ρυθμιστή της επενδυτικής ασφάλειας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Η «θωράκιση» ως επενδυτικό κριτήριο

Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποιούν ότι το real estate –ο μεγαλύτερος όγκος πλούτου στις ανεπτυγμένες οικονομίες– είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο σε κλιματικούς κινδύνους.

  • Οι πόλεις που επενδύουν σε ανθεκτικές υποδομές μειώνουν δραστικά το οικονομικό ρίσκο και προστατεύουν τις περιουσίες των πολιτών.

  • Περιοχές που υστερούν σε έργα προσαρμογής παρουσιάζουν ήδη μεγαλύτερη μεταβλητότητα και πτώση στις αξίες των ακινήτων τους.

Η ελληνική πραγματικότητα και ο ρόλος του τεχνικού κόσμου

Στην Ελλάδα, η σύνδεση των υποδομών με την οικονομική σταθερότητα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα δημόσια έργα και οι αστικές αναπλάσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό για τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος στην αγορά ακινήτων.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, υπογραμμίζει ότι οι υποδομές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας σύνθετος «μηχανισμός προστασίας»: «Οι υποδομές δεν είναι μόνο κατασκευαστικά έργα· είναι ο μηχανισμός που εξασφαλίζει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας απέναντι στην κλιματική κρίση και τις διεθνείς αβεβαιότητες».

Η οικονομική διάσταση της πρόληψης

Ο κλιματικός κίνδυνος επηρεάζει πλέον άμεσα και το τραπεζικό σύστημα, καθώς οι φυσικές καταστροφές υπονομεύουν τις εξασφαλίσεις των δανείων. Το παράδειγμα της Αθήνας είναι ενδεικτικό:

  • Το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων καταδεικνύει ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη, εξοικονομούνται 6 ευρώ από μελλοντικές δαπάνες αποκατάστασης.

Το στοίχημα του μέλλοντος

Για να παραμείνουν οι ελληνικές πόλεις ελκυστικές, απαιτείται μια νέα εθνική στρατηγική. Αυτή περιλαμβάνει την ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Big Data, καθώς και ισχυρές συμπράξεις μεταξύ Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, οι υποδομές δεν προσθέτουν απλώς αξία· εγγυώνται ότι η αξία αυτή θα αντέξει στον χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποδομές: Ο νέος «χρυσός κανόνας» για την αξία των ακινήτων στην εποχή της κλιματικής κρίσης

11:52ΥΓΕΙΑ

Ειδικός συμβουλεύει: Μια ώρα έντονης άσκησης την εβδομάδα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Απόψε η γιορτή του αμερικανικού ποδοσφαίρου - Πώς παίζεται το άγνωστο στην Ελλάδα άθλημα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο φως τα βασανιστήρια του serial killer - Έρευνα για ακόμη δύο δολοφονίες

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Σατανικά σύμβολα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η τελετή έναρξης άναψε φωτιές και συνωμοσίες

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκρουστικές εικόνες στην παραλία – Γέμισε σκουπίδια ο Θερμαϊκός

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συλλυπητήριο μήνυμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την απώλεια του Ντέιβιντ Φέντερμαν

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικονοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρω για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλλάζουν ή βουλιάζουν με δύο ντέρμπι για γερά νεύρα

10:51ΚΟΣΜΟΣ

«Θα πληρώσουμε»: Για έβδομη ημέρα συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό της μητέρας της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ: Ψηφιακός πόλεμος για την απόσυρση της διαφήμισης - «Απίστευτη αλητεία» - «Έξυπνη ιδέα»

10:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης - ΠΑΟΚ

10:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός, στο ΣΕΦ με Προμηθέα ο Ολυμπιακός

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Δύο νεκροί στον Έβρο: Πληροφορίες ότι ήταν μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέσα στον Μάρτιο η τελική εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

09:59ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: «Ήταν δολοφονική επίθεση» - Άνοιξε τρύπα σε στολή αστυνομικού από μολότοφ

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός ένας αστυνομικός αφού κατέρρευσε αιωρούμενη κούνια - 13 τραυματίες - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

07:56WHAT THE FACT

Διέρρευσε βίντεο του Πενταγώνου που δείχνει UFO στη Συρία το 2021 - Εκπληκτικές εικόνες

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο φως τα βασανιστήρια του serial killer - Έρευνα για ακόμη δύο δολοφονίες

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικονοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ: Ψηφιακός πόλεμος για την απόσυρση της διαφήμισης - «Απίστευτη αλητεία» - «Έξυπνη ιδέα»

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Λευκάδα: Μετατρέψαμε το νοσοκομείο σε παλάτι - Έρχονται κατοικίες για τους γιατρούς

09:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ στους οδηγούς που δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός ένας αστυνομικός αφού κατέρρευσε αιωρούμενη κούνια - 13 τραυματίες - Δείτε βίντεο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Σατανικά σύμβολα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η τελετή έναρξης άναψε φωτιές και συνωμοσίες

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Έφερνε συνοδούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ - Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ