Υποδομές: Ο νέος «χρυσός κανόνας» για την αξία των ακινήτων στην εποχή της κλιματικής κρίσης

Στη σύγχρονη κτηματομεσιτική αγορά, οι παραδοσιακοί παράγοντες όπως η τοποθεσία και τα τετραγωνικά μέτρα δεν αρκούν πλέον για να καθορίσουν την αξία ενός ακινήτου. Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή αβεβαιότητα, οι υποδομές αναδεικνύονται στον απόλυτο ρυθμιστή της επενδυτικής ασφάλειας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Η «θωράκιση» ως επενδυτικό κριτήριο

Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποιούν ότι το real estate –ο μεγαλύτερος όγκος πλούτου στις ανεπτυγμένες οικονομίες– είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο σε κλιματικούς κινδύνους.

Οι πόλεις που επενδύουν σε ανθεκτικές υποδομές μειώνουν δραστικά το οικονομικό ρίσκο και προστατεύουν τις περιουσίες των πολιτών.

Περιοχές που υστερούν σε έργα προσαρμογής παρουσιάζουν ήδη μεγαλύτερη μεταβλητότητα και πτώση στις αξίες των ακινήτων τους.

Η ελληνική πραγματικότητα και ο ρόλος του τεχνικού κόσμου

Στην Ελλάδα, η σύνδεση των υποδομών με την οικονομική σταθερότητα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα δημόσια έργα και οι αστικές αναπλάσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό για τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος στην αγορά ακινήτων.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, υπογραμμίζει ότι οι υποδομές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας σύνθετος «μηχανισμός προστασίας»: «Οι υποδομές δεν είναι μόνο κατασκευαστικά έργα· είναι ο μηχανισμός που εξασφαλίζει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας απέναντι στην κλιματική κρίση και τις διεθνείς αβεβαιότητες».

Η οικονομική διάσταση της πρόληψης

Ο κλιματικός κίνδυνος επηρεάζει πλέον άμεσα και το τραπεζικό σύστημα, καθώς οι φυσικές καταστροφές υπονομεύουν τις εξασφαλίσεις των δανείων. Το παράδειγμα της Αθήνας είναι ενδεικτικό:

Το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων καταδεικνύει ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη, εξοικονομούνται 6 ευρώ από μελλοντικές δαπάνες αποκατάστασης.

Το στοίχημα του μέλλοντος

Για να παραμείνουν οι ελληνικές πόλεις ελκυστικές, απαιτείται μια νέα εθνική στρατηγική. Αυτή περιλαμβάνει την ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Big Data, καθώς και ισχυρές συμπράξεις μεταξύ Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, οι υποδομές δεν προσθέτουν απλώς αξία· εγγυώνται ότι η αξία αυτή θα αντέξει στον χρόνο.

