Ακίνητα: Έρχεται ο «Τειρεσίας» - Πώς θα λειτουργεί το σύστημα βαθμολόγησης των ενοικιαστών

Σε τροχιά υλοποίησης, αν και με σημαντικές εκκρεμότητες, βρίσκεται το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Το μέτρο, που έχει ήδη βαπτιστεί ως «Τειρεσίας ενοικιαστών», φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια των ιδιοκτητών ακινήτων, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν τη φερεγγυότητα των υποψήφιων μισθωτών μέσω μιας αυτοματοποιημένης βαθμολογίας.

Το «φίλτρο» για τους κακοπληρωτές και τα εμπόδια

Η ενεργοποίηση του συστήματος δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καλείται να λύσει δύσκολες εξισώσεις:

Πότε θα «κοκκινίζει» ο ενοικιαστής: Εξετάζεται αν η ένταξη στο σύστημα θα γίνεται με την πρώτη καθυστέρηση ή μόνο έπειτα από δικαστική απόφαση αποβολής (έξωση).

Προστασία ευάλωτων: Υπάρχει προβληματισμός για περιπτώσεις πολιτών που έχασαν το σπίτι τους από πλειστηριασμό και κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι αν η κακή βαθμολογία τους αποκλείσει από κάθε μελλοντική μίσθωση.

Πώς θα προκύπτει το «score»

Η βαθμολόγηση θα είναι προϊόν αλγορίθμου και θα βασίζεται σε μια κεντρική βάση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Πηγή δεδομένων: Θα συγκεντρώνονται στοιχεία από Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Τράπεζες. Ρητή συγκατάθεση: Η πρόσβαση ενός ιδιώτη (π.χ. ιδιοκτήτη) στη βαθμολογία του ενοικιαστή θα απαιτεί τη ρητή έγκριση του τελευταίου. Δικαίωμα διόρθωσης: Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τον φορέα και να διορθώνουν λανθασμένα στοιχεία.

Στα σκαριά και το «Μητρώο Ιδιωτικού Χρέους»

Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Πρόκειται για έναν «χάρτη» των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, όπου κάθε έξι μήνες οι πιστωτές (Τράπεζες, Δημόσιο, Δήμοι, Τηλεπικοινωνίες) θα καταθέτουν στοιχεία για ληξιπρόθεσμα χρέη και δικαστικές διενέξεις.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ανώνυμης έκθεσης που θα βοηθήσει τον σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής, ωστόσο η συμμετοχή των ιδιοκτητών ακινήτων σε αυτό το μητρώο αναμένεται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα στην αγορά κατοικίας.

