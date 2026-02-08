Θεσσαλονίκη: Στο φως τα βασανιστήρια του serial killer - Έρευνα για ακόμη δύο δολοφονίες

Σοκ από την αποκάλυψη της δράσης του 52χρονου, που κατηγορείται για δύο δολοφονίες και ερευνάται για την εμπλοκή του σε ακόμα δύο εξαφανίσεις

Θεσσαλονίκη: Στο φως τα βασανιστήρια του serial killer - Έρευνα για ακόμη δύο δολοφονίες
«Ο 52χρονος την έσπρωξε, την έριξε στο δάπεδο και στη συνέχεια της έκλεισε το στόμα με τα χέρια του. Ο συγκατηγορούμενός του, αφού της έβγαλε τα ρούχα, προέβη σε γενετήσιες πράξεις, μέχρι που οι δύο κατηγορούμενοι αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα είχε καταλήξει από ασφυξία»... Συγκλονίζουν οι περιγραφές των αστυνομικών για το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα μια 43χρονη, σε οικοδομή στη Μενεμένη. Οι καταθέσεις των κατηγορουμένων, τα ευρήματα, αλλά και το πόρισμα του ιατροδικαστή, αποκαλύπτουν τα βασανιστήρια που υπέστη η 43χρονη πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ειδικότερα, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε «κάταγμα υοειδούς οστού που παραπέμπει σε στραγγαλισμό και κακώσεις στην αυχενική περιοχή», ενώ η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης, τυλιγμένη με κλινοσκεπάσματα.

Ο 52χρονος προσήχθη στην Αστυνομία στις 27 Ιανουαρίου ως ύποπτος για την εξαφάνιση της Ε.Κ.. Ο άνδρας κατέθεσε ότι το καλοκαίρι του 2025 συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της στο υπόγειο της οικοδομής όπου διέμενε. Αφού έκαναν από κοινού χρήση ναρκωτικών ουσιών, κοιμήθηκαν και, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι η γυναίκα είχε αποβιώσει. Κατόπιν μετέφερε τη σορό της με τον ανελκυστήρα σε ημιτελές ιδιόκτητο διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου της οικοδομής, όπου τη σκέπασε με κλινοσκεπάσματα και έπιπλα.

Κατά την εξέτασή του όμως, ομολόγησε και την ανθρωποκτονία της Μ.Α., την οποία τέλεσε στο υπόγειο της οικοδομής από κοινού με τον φίλο του. Ισχυρίστηκε ότι το βράδυ, στις 2 Οκτωβρίου 2024, συνάντησε τη Μ.Α. στην πλατεία Αριστοτέλους και τη μετέφερε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του στο υπόγειο όπου συνευρέθηκαν ερωτικά. Ακολούθως η Μ.Α. παρέμεινε στο υπόγειο, ενώ ο ίδιος μετέβη με τη μοτοσικλέτα και παρέλαβε τον φίλο του Ε.Γ., με τον οποίο, αφού προμηθεύτηκαν κοκαΐνη, στη συνέχεια επέστρεψαν στο υπόγειο της οικοδομής, όπου και οι τρεις έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου η Μ.Α. ευρισκόμενη σε ένταση, άρχισε να φωνάζει και να διαπληκτίζεται μαζί τους και τότε τη σκότωσαν. Στη συνέχεια μετέφεραν και απέκρυψαν τη σορό της εντός του κτίσματος. Την επόμενη ημέρα ο Ε.Γ. αναχώρησε για τη Φλώρινα, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας παρέμεινε στο υπόγειο για έναν μήνα περίπου, και ακολούθως με τη συνδρομή του φίλου του την περιτύλιξαν με κουβέρτες και την πέταξαν σε κάδο σκουπιδιών.

Στις 27 Ιανουαρίου 2026 έγιναν έρευνες στο σπίτι του κατηγορουμένου όπου διαπράχθηκαν οι δύο ανθρωποκτονίες. Στο ημιτελές διαμέρισμα εντοπίστηκε η σορός γυναίκας σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης, τυλιγμένη με κλινοσκεπάσματα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο δεύτερος κατηγορούμενος εντοπίστηκε στη Φλώρινα. Έγινε έρευνα στο σπίτι του χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Οδηγήθηκε στην Αστυνομία όπου αρνήθηκε την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία της Μ.Α.. Ισχυρίστηκε ότι την προηγούμενη ημέρα από την εξαφάνισή της μετέβη στη Θεσσαλονίκη από τη Φλώρινα και, αφού τον παρέλαβε ο φίλος του από τα ΚΤΕΛ με τη μοτοσικλέτα του, προμηθεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια μετέβησαν στο υπόγειο της οικοδομής. Εκεί συναντήθηκαν με τη Μ.Α. και από κοινού οι τρεις τους προέβησαν σε χρήση ναρκωτικών.

Οι Αρχές ερευνούν αν οι δύο κατηγορούμενοι εμπλέκονται στην εξαφάνιση ακόμα δύο τοξικοεξαρτημένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά στη μία περίπτωση, η γυναίκα στραγγαλίστηκε όπως και στην περίπτωση της 43χρονης. Πρόκειται για 27χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Μέχρι τότε ήταν αγνοούμενη, ενώ η σορός της εντοπίστηκε κοντά στα ΚΤΕΛ. Παρά τις έρευνες της Αστυνομίας, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης -ή οι δράστες- του στυγερού εγκλήματος.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Realnews

