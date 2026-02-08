Μια ώρα έντονης άσκησης την εβδομάδα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον

Το να ιδρώνετε και να αυξάνετε τον καρδιακό σας ρυθμό για μόλις μία ώρα την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να προσβληθείτε από τη νόσο του Πάρκινσον, σύμφωνα με την Dr. Trisha Pasricha, γιατρό στο Beth Israel Deaconess Medical Center στην Βοστώνη, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αρθρογράφο στην Washington Post.

Όπως τονίζει η ίδια, πρέπει να στοχεύετε σε άσκηση που σας βοηθά να φτάσετε το 80% του μέγιστου καρδιακού σας ρυθμού που αντιστοιχεί στην ηλικία σας. Ωστόσο, για να ξέρετε ότι η άσκηση πράγματι αποδίδει, δεν θα πρέπει να μπορείτε να συνομιλείτε άνετα κατά τη διάρκεια της

«Επιλέξτε κάτι που πραγματικά σας αρέσει και που σας κάνει να ιδρώνετε. Όχι διατάσεις. Όχι ένας χαλαρός περίπατος. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά για άλλους λόγους υγείας, αλλά όχι για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον», αναφέρει η Dr. Pasricha.

Μια μελέτη σε πάνω από 200.000 άνδρες και γυναίκες στην ηλικία των 30 ετών που έκαναν μία έως τρεις ώρες έντονης άσκησης την εβδομάδα, έδειξε ότι είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν Πάρκινσον αργότερα στη ζωή τους. 17% χαμηλότερο κίνδυνο για τους άνδρες και 39% χαμηλότερο για τις γυναίκες. Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα που έκαναν επτά ή περισσότερες ώρες έντονης άσκησης την εβδομάδα είχαν ακόμη χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον, 30% για τους άνδρες και 53% για τις γυναίκες.

Η έντονη άσκηση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, ενώ ταυτόχρονα καθυστερεί την εξέλιξή της σε άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί.

«Υπάρχουν πολύ λίγα φάρμακα που κάνουν και τα δύο αυτά πράγματα για οποιαδήποτε ασθένεια», τόνισε η Dr. Pasricha.

Τι θεωρείται, όμως, έντονη άσκηση σε αυτή την περίπτωση;

Η Dr. Pasricha συμβουλεύει ότι οποιαδήποτε άσκηση σας βοηθά να φτάσετε το 80% του μέγιστου καρδιακού σας ρυθμού που αντιστοιχεί στην ηλικία σας είναι ιδανική. «Μπορείτε λοιπόν να δοκιμάσετε ποδηλασία, κολύμπι, τζόκινγκ ή και τένις. Ωστόσο, για να ξέρετε ότι η άσκηση πράγματι αποδίδει, δεν θα πρέπει να μπορείτε να συνομιλείτε άνετα κατά τη διάρκεια της».

Εκτός από την άσκηση, ο περιορισμός της έκθεσής σας σε φυτοφάρμακα και η κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο της εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον με την πάροδο του χρόνου.