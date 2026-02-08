Πρόστιμο 350 ευρώ στους οδηγούς που δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

Από φέτος, η μη έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επιφέρει πρόστιμα έως 350 ευρώ για τους οδηγούς, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων ρύπων και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Η έκδοση της κάρτας πλέον γίνεται αποκλειστικά από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, απομακρύνοντας την παλιά πρακτική όπου συνεργεία αυτοκινήτων αναλάμβαναν αυτή τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ακρίβεια και η τυποποίηση των μετρήσεων καυσαερίων, σημαντικά για την ορθή εκτίμηση της περιβαλλοντικής απόδοσης κάθε οχήματος.

Πρόστιμα και κυρώσεις για παραβάτες

Οι οδηγοί που δεν διαθέτουν την κάρτα ελέγχου ή έχουν όχημα με ρύπους που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, κινδυνεύουν με χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και 350 ευρώ. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα προσωρινής αφαίρεσης διπλώματος οδήγησης για διάρκεια έως 70 ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Σε περιπτώσεις όπου η κάρτα υπάρχει αλλά δεν βρίσκεται εντός του οχήματος κατά τον έλεγχο, το πρόστιμο είναι μικρότερο, περίπου 30 ευρώ, ωστόσο μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική για όλα τα αυτοκίνητα από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους και πρέπει να ανανεώνεται ταυτόχρονα με τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο. Η συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση συμβάλλει στη μείωση των εκπομπώνρύπων και στην προστασία της δημόσιας υγείας.