Αρδαβάνης: Μεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα

Ολοένα και πιο κοντά στο εμβόλιο κατά του καρκίνου του πνεύμονα φτάνει η επιστημονική κοινότητα, όπως δήλωσε ο διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος του Α΄ Παθολογικού- Ογκολογικού τμήματος του Αγίου Σάββα, Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Αρδαβάνης: Μεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλες προσδοκίες δηλώνει ότι τρέφει ο διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος του Α΄ Παθολογικού- Ογκολογικού τμήματος του Αγίου Σάββα, Αλέξανδρος Αρδαβάνης για mRNA θεραπευτικό εμβόλιο που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη, με το τμήμα του να έρχεται δεύτερο στον κόσμο, σε αριθμό περιστατικών.

Στην μελέτη αυτή, που είναι ενταγμένη στην παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης της ανοσοθεραπείας στον πόλεμο κατά του καρκίνου, από την Ελλάδα συμμετέχουν 12 κέντρα, εκ των οποίων τα 8 στον δημόσιο τομέα.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM ο διακεκριμένος ογκολόγος, την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί στο τμήμα του πάνω από είκοσι μελέτες με συμμετοχές σε διεθνή πρωτόκολλα.

«Ένα από αυτά τα πρωτόκολλα αφορά τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου εμβολίου σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που έχει αναπτύξει αντίσταση στην ανοσοθεραπεία. Η μελέτη αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο μας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας και αυτό που περιμένουμε είναι περαιτέρω αύξηση της επιβίωσης στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, κάτι άλλωστε που φαίνεται από τα προκαταρκτικά δεδομένα».

Αυξήθηκαν οι κλινικές μελέτες λόγω της πιστοποίησης σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου

Τι δρόμους ανοίγει αυτή η μελέτη και σε ποιους άλλους καρκίνους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πειραματικό αυτό εμβόλιο;

«Είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθεί η επίπτωση των mRNA εμβολίων στη θεραπευτική των κακοήθων νεοπλασμάτων. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως βρισκόμαστε ήδη στην αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας εποχής που μας κάνει εξαιρετικά αισιόδοξους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άγιος Σάββας που ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του καρκίνου, είναι και το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα που έλαβε κρατική ενίσχυση από το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου τη χρονιά που μας πέρασε.

Τι έχει αλλάξει αυτή η πιστοποίηση για τους ασθενείς, ρωτήθηκε ο διακεκριμένος ογκολόγος. «Περισσότεροι ασθενείς έχουν πιο έγκαιρα πρόσβαση σε νέα φάρμακα μέσω των κλινικών δοκιμών, οι οποίες λόγω της πιστοποίησης έχουν αυξηθεί».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός, στο ΣΕΦ με Προμηθέα ο Ολυμπιακός

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Δύο νεκροί στον Έβρο: Πληροφορίες πώς ήταν μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέσα στον Μάρτιο η τελική εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

09:59ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: «Ήταν δολοφονική επίθεση» - Άνοιξε τρύπα σε στολή αστυνομικού από μολότοφ

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός ένας αστυνομικός αφού κατέρρευσε αιωρούμενη κούνια - 13 τραυματίες - Δείτε βίντεο

09:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ στους οδηγούς που δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

09:34ΥΓΕΙΑ

Αρδαβάνης: Μεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Έφερνε συνοδούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ - Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Λευκάδα: Μετατρέψαμε το νοσοκομείο σε παλάτι - Έρχονται κατοικίες για τους γιατρούς

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Εντυπωσιακοί Καβαλίερς στο ντεμπούτο Χάρντεν, ήττα για τους Πρωταθλητές Θάντερ

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Σε εξέλιξη διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Το video που έγινε viral - Πώς καθαρίζεται μια ράμπα σκι

08:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απέκτησε μετοχές της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο – Μέχρι πότε παρατείνεται η δήλωσή τους

08:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο βόλεϊ: Πέθανε ο σπουδαίος Σάβα Γκροζντάνοβιτς

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Lotus 98T του Ayrton Senna δημοπρατείται

08:28TRAVEL

Τέλος στο «μόνο καλοκαίρι»: Η ακτινογραφία του δωδεκάμηνου τουρισμού στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Έφερνε συνοδούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ - Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

09:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ στους οδηγούς που δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Δύο νεκροί στον Έβρο: Πληροφορίες πώς ήταν μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα

09:59ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: «Ήταν δολοφονική επίθεση» - Άνοιξε τρύπα σε στολή αστυνομικού από μολότοφ

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέσα στον Μάρτιο η τελική εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Λευκάδα: Μετατρέψαμε το νοσοκομείο σε παλάτι - Έρχονται κατοικίες για τους γιατρούς

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

07:56WHAT THE FACT

Διέρρευσε βίντεο του Πενταγώνου δείχνει UFO από στη Συρία το 2021 - Εκπληκτικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ