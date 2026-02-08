Σοκολάτα ΙΟΝ: Ψηφιακός πόλεμος για την απόσυρση της διαφήμισης - «Απίστευτη αλητεία» - «Έξυπνη ιδέα»

Η απόσυρση της πρόσφατης διαφημιστικής καμπάνιας της σοκολάτας ION Break πυροδότησε έναν ψηφιακό «εμφύλιο», αποδεικνύοντας πώς ένα εμπορικό σποτ μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης κοινωνικών αξιών.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας αποφάσισε την οριστική παύση της τηλεοπτικής μετάδοσης του διαφημιστικού σποτ της σοκολάτας ΙΟΝ BREAK, έπειτα από καταγγελία καταναλώτριας, η οποία έκρινε το περιεχόμενο ως βίαιο και ακατάλληλο. Στο επίμαχο σποτ, ομάδα «ληστών» εισβάλλει στο εργοστάσιο της εταιρείας για να αποσπάσει το προϊόν της σοκολάτας, πρακτική που η Επιτροπή χαρακτήρισε ως συμπεριφορά που «αγγίζει την παραβατικότητα».

Διχασμένοι οι λάτρεις της σοκολάτας

Από τη μία πλευρά, ένα μέρος χρηστών εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, κάνοντας λόγο για «αλλοίωση προτύπων» και προχωρώντας σε καλέσματα για μποϊκοτάζ. Στον αντίποδα, πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν την καμπάνια, ισχυριζόμενοι πως ανάλογες εικόνες συναντώνται μέχρι και στα κινούμενα σχέδια. Παράλληλα, κατηγόρησαν την εταιρεία για «υποχώρηση μπροστά στον συντηρητισμό».

Σχόλια κατά της διαφήμισης της σοκολάτας

Ωραία μηνύματα στο υποσυνείδητο της νεολαίας. Στην επόμενη καμπάνια να δείχνετε την κατασκευή βόμβας να διευκολύνει τα παιδιά να μην ψάχνονται

Αυτός που ενέκρινε αυτή τη διαφήμιση προφανώς δεν κάνει γι' αυτή τη δουλειά. Πολύ καλά έκανε και αποσύρθηκε.

H απίστευτη αλητεία της διαφήμισης στη σύγχρονη εποχή μας

Γιατί δεν βάλατε κι έναν φόνο; Θα πουλούσε περισσότερο

Σχόλια υπέρ της διαφήμισης της σοκολάτας

Δεν υπάρχει σωτηρία όταν μια κοινωνία φοβάται την τέχνη. Και τη φοβάται ακριβώς επειδή η τέχνη μιλάει εκεί όπου η εξουσία θα προτιμούσε φίμωση… Το να αποσυρθεί μια διαφήμιση κάτω από τέτοιες πιέσεις είναι τεράστιο λάθος της εταιρείας. Ανοίγει και την πόρτα σε έναν επικίνδυνο προηγούμενο: ότι όποιος ανώμαλος θέλει μπορεί να επιβάλλει λογοκρισία! Η δημοκρατία δεν κρίνεται από το πόσο άνετα φιμώνει την τέχνη, αλλά από το πόσο αντέχει να τη βλέπει, να τη συζητά και να διαφωνεί μαζί της χωρίς να πατάει το κουμπί της ακύρωσης!

Διάβασα στις ειδήσεις "αποσύρθηκε διαφήμιση για ακατάλληλο περιεχόμενο". Δεν βλέπω τηλεόραση οπότε ούτε και διαφημίσεις. Αυτή όμως την είδα. Πάθετε Streisand Effect τώρα. Για το περιεχόμενο δεν θα κρίνω αν είναι καλό ή κακό το concept έξυπνο είναι πάντως. Άμα είναι έτσι απαγορεύστε και την προβολή του "Εγώ ο Απαισιότατος" γιατί παροτρύνει τα παιδιά να κλέψουν τις πυραμίδες της Γκίζας και το φεγγάρι.

Συντηρητισμός και ηλιθιότητα πάνε πακέτο προφανώς. Μπράβο υποκριταράδες τώρα που απαγορέψατε την διαφήμιση ο κόσμος μας έγινε αυτομάτως καλύτερος! Η διαφορά θα είναι αισθητή από αύριο κιόλας! Επόμενη στάση απαγόρευση ταινιών, σειρών και σε λίγο βιντεοπαιχνιδιών. Ο Μεσαίωνας θα μας φαίνεται όαση σε λίγο.

Ο σκοπός της διαφήμισης είναι αυτός. Έξυπνη ιδέα χρησιμοποιώντας την ονομασία του προϊόντος. Εδώ έχουμε ανεχτεί υπερβολές του χειρίστου είδους, η διαφήμιση της σοκολάτας ενόχλησε!

Δείτε τη διαφήμιση

https://www.instagram.com/p/DTiNnmBDMye/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανακοίνωση για την απόσυρση της διαφήμισης

«Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια, αλλά διαβάστηκε η αίτηση ελέγχου που είχε αποστείλει.

Η Επιτροπή, έλαβε υπ’ όψιν της τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση και αξιολόγησε τη διαφημιστική επικοινωνία του προϊόντος ΙΟΝ BREAK, όπως αυτή προβλήθηκε σε ψηφιακά μέσα και στην τηλεόραση και κατέληξε στα εξής:

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία αξιοποιεί ένα έντονο και δυναμικό αφηγηματικό ύφος, με πρωταγωνιστές νεαρά άτομα που με καλυμμένα πρόσωπα εισβάλλουν («κάνουν ντου», όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση), στο εργοστάσιο της ΙΟΝ, προβαίνουν σε πράξεις και συμπεριφορές που αγγίζουν την παραβατικότητα, όπως υλικές ζημιές και βανδαλισμό, εκφοβισμό υπαλλήλων και βιαιοπραγίες κ.α. και τελικά πετυχαίνουν το σκοπό τους, που είναι να κλέψουν το διαφημιζόμενο προϊόν ΙΟΝ BREAK.

Επίσης, προβάλλεται σκηνή εισβολής και σε ένα παντοπωλείο, με αντίστοιχες εικόνες και μηνύματα, ενώ περιλαμβάνονται και κάποιες σκηνές που αποτυπώνουν επικίνδυνες συμπεριφορές σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Η Επιτροπή έλαβε ιδίως υπόψη ότι τα παραπάνω αποδίδονται ρεαλιστικά, χωρίς να πλαισιώνονται από προφανή στοιχεία υπερβολής ή χιούμορ (που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις), καθώς και ότι οι προβαλλόμενες αντικοινωνικές συμπεριφορές παρουσιάζονται με τρόπο που τις καθιστά ελκυστικές – ιδιαίτερα προς το νεανικό κοινό, που είναι περισσότερο δεκτικό σε τέτοια πρότυπα συμπεριφοράς – ειδικά όταν συνδέονται με τα θετικά συναισθήματα της επιτυχίας, ομαδικότητας και επιβράβευσης, που επίσης έχουν μεγάλη αξία για τους νέους.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία ΙΟΝ BREAK προσκρούει στα άρθρα 2.3, 17 και 18.1 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός τριών (3) ημερών, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο, η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν αναστέλλει την ισχύ της παρούσας.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10 του Κανονισμού.

Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες».

