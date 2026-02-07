«Stop» σε διαφήμιση σοκολάτας της ΙΟΝ έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας

Την οριστική παύση της τηλεοπτικής μετάδοσης του διαφημιστικού σποτ της σοκολάτας ΙΟΝ BREAK αποφάσισε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από καταγγελία καταναλώτριας, η οποία έκρινε το περιεχόμενο ως βίαιο και ακατάλληλο. Στο επίμαχο σποτ, ομάδα «ληστών» εισβάλλει στο εργοστάσιο της εταιρείας για να αποσπάσει το προϊόν της σοκολάτας, πρακτική που η Επιτροπή χαρακτήρισε ως συμπεριφορά που «αγγίζει την παραβατικότητα».

https://www.instagram.com/p/DTiNnmBDMye/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανακοίνωση για την απόσυρση της διαφήμισης

«Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια, αλλά διαβάστηκε η αίτηση ελέγχου που είχε αποστείλει.

Η Επιτροπή, έλαβε υπ’ όψιν της τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση και αξιολόγησε τη διαφημιστική επικοινωνία του προϊόντος ΙΟΝ BREAK, όπως αυτή προβλήθηκε σε ψηφιακά μέσα και στην τηλεόραση και κατέληξε στα εξής:

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία αξιοποιεί ένα έντονο και δυναμικό αφηγηματικό ύφος, με πρωταγωνιστές νεαρά άτομα που με καλυμμένα πρόσωπα εισβάλλουν («κάνουν ντου», όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση), στο εργοστάσιο της ΙΟΝ, προβαίνουν σε πράξεις και συμπεριφορές που αγγίζουν την παραβατικότητα, όπως υλικές ζημιές και βανδαλισμό, εκφοβισμό υπαλλήλων και βιαιοπραγίες κ.α. και τελικά πετυχαίνουν το σκοπό τους, που είναι να κλέψουν το διαφημιζόμενο προϊόν ΙΟΝ BREAK.

Επίσης, προβάλλεται σκηνή εισβολής και σε ένα παντοπωλείο, με αντίστοιχες εικόνες και μηνύματα, ενώ περιλαμβάνονται και κάποιες σκηνές που αποτυπώνουν επικίνδυνες συμπεριφορές σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Η Επιτροπή έλαβε ιδίως υπόψη ότι τα παραπάνω αποδίδονται ρεαλιστικά, χωρίς να πλαισιώνονται από προφανή στοιχεία υπερβολής ή χιούμορ (που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις), καθώς και ότι οι προβαλλόμενες αντικοινωνικές συμπεριφορές παρουσιάζονται με τρόπο που τις καθιστά ελκυστικές – ιδιαίτερα προς το νεανικό κοινό, που είναι περισσότερο δεκτικό σε τέτοια πρότυπα συμπεριφοράς – ειδικά όταν συνδέονται με τα θετικά συναισθήματα της επιτυχίας, ομαδικότητας και επιβράβευσης, που επίσης έχουν μεγάλη αξία για τους νέους.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία ΙΟΝ BREAK προσκρούει στα άρθρα 2.3, 17 και 18.1 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός τριών (3) ημερών, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο, η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν αναστέλλει την ισχύ της παρούσας.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10 του Κανονισμού.

Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες».

Συμφωνούν με την απαγόρευση της διαφήμισης

Η απόσυρση της διαφήμισης βρήκε αρκετούς υποστηρικτές, με αρκετούς εξ αυτών να σχολιάζουν στα social media πως είναι «σκουπίδι» και πως η «αγαπημένη ελληνική εταιρεία πιθηκίζει συμπεριφορές υποκόσμου».

Δείτε μερικές αντιδράσεις:

«Ωραία μηνύματα στο υποσυνείδητο της νεολαίας. Στην επόμενη καμπάνια να δείχνετε την κατασκευή βόμβας να διευκολύνει τα παιδιά να μην ψάχνονται», ανέφερε ένας χρήστης των social media κάτω από την ανάρτηση με τη διαφήμιση της εν λόγω σοκολάτας.

«Αυτός που ενέκρινε αυτή τη διαφήμιση προφανώς δεν κάνει γι' αυτή τη δουλειά. Πολύ καλά έκανε και αποσύρθηκε», υποστήριξε κάποιος άλλος.

«Αλήθεια τώρα; Πληρώσατε εκεί στο marketing για αυτό;», ήταν το επόμενο σχόλιο.

«Τόσο ακριβές που είναι λογικό ! ? εξαιρετικά ρεαλιστικό το concept μπράβο στους εμπνευστές που παραδέχονται ότι η αισχροκέρδεια τους σε οδηγεί στην κλοπή !», σχολίασε κάποιος άλλος χρήστης.

«Σκουπίδι. Κρίμα για μια αγαπημένη ελληνική εταιρεία να πιθηκίζει συμπεριφορές υποκόσμου», ανέφερε κάποιος άλλος.

