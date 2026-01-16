Μαύρη σοκολάτα - Καφές: Η ουσία που περιέχουν και ωφελεί τον οργανισμό μας

Σας αρέσει η μαύρη σοκολάτα ή ο καφές; Ή και τα δύο; Τότε μπορεί να ωφελείστε από μία ουσία που βρίσκεται σε αυτά και συνδέεται με τη γήρανση.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Aging, διαπίστωσε ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα στο αίμα ενός αλκαλοειδούς που ονομάζεται θεοβρωμίνη εμφανίζουν πιο αργή κυτταρική γήρανση, όπως αυτή μετράται από τα «επιγενετικά ρολόγια», μοντέλα που εκτιμούν τη γήρανση με βάση μοριακούς βιοδείκτες.

Η θεοβρωμίνη βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο κακάο, αλλά και στον καφέ και το τσάι. Παρόλα αυτά, πριν αρχίσετε να τρώτε σε αφθονία μαύρη σοκολάτα ή να πίνετε ανεξέλεγκτα καφέ, πρέπει να γνωρίζετε ότι η μελέτη βρήκε απλά μια συσχέτιση και όχι μια αιτιώδη σύνδεση και δεν υπέδειξε ποιες είναι οι ποσότητες κατανάλωσης που θα οδηγήσουν στην αποκόμιση των οφελών.

Τα γεγονότα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: 509 γυναίκες από την ομάδα TwinsUK και 1.160 άνδρες και γυναίκες από την ομάδα KORA στη Γερμανία. Και οι δύο ομάδες είχαν μέση ηλικία 60 ετών.

Μέτρησαν την ποσότητα θεοβρωμίνης στο αίμα των συμμετεχόντων και ανέλυσαν το DNA τους χρησιμοποιώντας μοντέλα που εκτιμούν τη γήρανση με βάση μοριακούς βιοδείκτες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα συσχετίστηκαν με μειωμένο ρυθμό γήρανσης, όπως φαίνεται από δύο από αυτά τα «ρολόγια».

Όταν η ομάδα διερεύνησε εάν άλλες ουσίες στη μαύρη σοκολάτα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, διαπίστωσε ότι η σύνδεση παρατηρούνταν μόνο με τη θεοβρωμίνη.

Μπορεί η μαύρη σοκολάτα να επηρεάσει πραγματικά την κυτταρική γήρανση;

Μεγάλο μέρος του τρόπου με τον οποίο γερνάμε καθορίζεται από τα γονίδιά μας. Αλλά οι επιγενετικοί παράγοντες, όπως οι συμπεριφορές, το περιβάλλον και η διατροφή μας, μπορούν να ενεργοποιήσουν ορισμένα γονίδια ή να απενεργοποιήσουν άλλα μέσω διαφορετικών διαδικασιών. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι η μεθυλίωση του DNA, το επίκεντρο της νέας μελέτης.

«Αυτό που ψάχναμε εδώ είναι οι χημικές «ετικέτες» που μπορούν να προστεθούν στο DNA σας», δήλωσε η Jordana Bell, καθηγήτρια επιγονιδιωματικής στο King's College London και κύρια συγγραφέας της μελέτης.

Θεωρήστε το ως τη «γραμματική» του γονιδιώματός σας, δήλωσε ο José M. Ordovás, ανώτερος επιστήμονας και επικεφαλής της οδηγίας Precision Nutrition & Healthy Aging στο Πανεπιστήμιο Tufts, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Αυτοί οι δείκτες δεν αλλοιώνουν τη σταθερή αλληλουχία του DNA σας, αλλά οι ετικέτες επηρεάζουν τον τρόπο που εκφράζονται, είπε.

Τα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA αλλάζουν επίσης με την ηλικία, επιτρέποντας την ανάπτυξη επιγενετικών ρολογιών που εκτιμούν τη βιολογική (και όχι τη χρονολογική) ηλικία. Χρησιμοποιώντας αυτά τα ρολόγια για να συγκρίνουν επιγενετικούς δείκτες γήρανσης μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη, οι ερευνητές βρήκαν μια σύνδεση μεταξύ υψηλότερων επιπέδων θεοβρωμίνης στο αίμα και μειωμένων σημαδιών κυτταρικής γήρανσης.

Αφού διεξήγαγαν περαιτέρω δοκιμές για να δουν αν άλλα συστατικά του κακάο -συμπεριλαμβανομένης της καφεΐνης- εμφάνιζαν παρόμοια πρότυπα, η Bell και η ομάδα της ανακάλυψαν ότι αυτό συνέβαινε μόνο με τη θεοβρωμίνη.

«Αυτό που υποδηλώνουν τα αποτελέσματά μας είναι ότι [η θεοβρωμίνη] μπορεί να επηρεάζει τη δραστηριότητα των γονιδίων», είπε η Bell. «Και αυτό συμβάλλει στη γήρανση και την υγεία». Είναι επίσης πιθανό να συμβαίνει κάτι συνεργατικό με τη θεοβρωμίνη και άλλα συστατικά της σοκολάτας που δεν μέτρησαν στη μελέτη, όπως οι πολυφαινόλες, δήλωσε η Bell. Αυτές οι αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, οι οποίες βρίσκονται επίσης στη μαύρη σοκολάτα, συνδέονται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, ένα πιο ποικίλο μικροβίωμα του εντέρου και χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης.

Τι σημαίνει αυτό για την επιλογή σοκολάτας

Τα ευρήματα σχετικά με τη θεοβρωμίνη προσθέτουν σε όσα γνωρίζουμε για τις άλλες ενώσεις που προάγουν την υγεία στη μαύρη σοκολάτα, όπως οι πολυφαινόλες.

Ενώ οτιδήποτε πάνω από 50% στερεό κακάο μπορεί να θεωρηθεί «μαύρη» σοκολάτα, αυτό το εύρος είναι μεγάλο και πιθανότατα θα ήταν καλύτερο να στοχεύσετε στο 70% ή περισσότερο.

Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο πιο πικρό θα είναι, αλλά θα φέρει επίσης υψηλότερη συγκέντρωση των ευεργετικών ενώσεων.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το κακάο είναι το πρώτο συστατικό που αναγράφεται στην ετικέτα. Ιδανικά, θα θέλατε μόνο τρία συστατικά: κακάο, ζάχαρη και βούτυρο κακάο.

