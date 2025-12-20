Μαύρη σοκολάτα: Πώς βοηθά στην επιβράδυνση της γήρανσης - Τι απαντούν οι επιστήμονες

Πώς η μαύρη σοκολάτα συμβάλλει στη μακροζωία

Newsbomb

Μαύρη σοκολάτα: Πώς βοηθά στην επιβράδυνση της γήρανσης - Τι απαντούν οι επιστήμονες
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπάρχουν καλά νέα για όσους αγαπούν τα γλυκά, καθώς μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας θα μπορούσε να συμβάλει στη μακροζωία.

Το κακάο – το βασικό συστατικό της μαύρης σοκολάτας – περιέχει θεοβρωμίνη, μια βασική χημική ένωση που παράγεται φυσικά από τα φυτά.

Νέα έρευνα έδειξε ότι η ένωση αυτή μειώνει τη βιολογική ηλικία, δηλαδή το μέτρο του πόση φθορά έχουν συσσωρεύσει τα κύτταρα του οργανισμού με την πάροδο του χρόνου.

Αν και οι ειδικοί δεν είναι απολύτως βέβαιοι πώς ακριβώς η θεοβρωμίνη έχει αυτή την αντιγηραντική δράση, το να καταναλώσει κανείς σοκολάτα από το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο δεν αρκεί από μόνο του.

σοκολάτα

Unsplash

Η θεοβρωμίνη – που δίνει στη μη γλυκιά σοκολάτα την πικρή της γεύση – βρίσκεται σε σημαντικές ποσότητες μόνο σε σοκολάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο.

Ακόμη και η μαύρη σοκολάτα μπορεί να περιέχει υψηλά επίπεδα λιπαρών και ζάχαρης, γι’ αυτό και θα πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

«Δεν λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε περισσότερη μαύρη σοκολάτα», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Jordana Bell, καθηγήτρια επιγενωμικής στο King’s College London.

«Όμως αυτή η έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς καθημερινά τρόφιμα ενδέχεται να κρύβουν στοιχεία για μια πιο υγιή και μακρά ζωή».

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα υγείας από δύο πληθυσμιακές ομάδες: 509 άτομα από τη μελέτη TwinsUK και 1.160 άτομα από τη γερμανική μελέτη KORA.

Συνολικά, τα 1.669 άτομα είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 60 έτη και ήταν γενικά υγιή, χωρίς να έχουν επιλεγεί λόγω συγκεκριμένων ασθενειών.

Για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε χημικές αλλαγές στο DNA και στο μήκος των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών «καπακιών» στα άκρα των χρωμοσωμάτων.

Όπως το πλαστικό άκρο στα κορδόνια των παπουτσιών, τα τελομερή εμποδίζουν το γενετικό υλικό να ξετυλιχθεί και να υποστεί βλάβες. Τα κοντύτερα τελομερή σχετίζονται με τη γήρανση και ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία μικρότερη από τη χρονολογική τους ηλικία.

Αφού εξέτασαν αν άλλα μεταβολικά προϊόντα του κακάο και του καφέ παρουσίαζαν παρόμοια συσχέτιση, διαπίστωσαν ότι το φαινόμενο φαίνεται να είναι ειδικό για τη θεοβρωμίνη.

Αυτό το σημαντικό αλκαλοειδές, γνωστό ότι είναι τοξικό για τους σκύλους, έχει συνδεθεί με οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, όπως χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών.

σοκολάτα

Unsplash

Θεωρείται επίσης ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση, προάγει τον μεταβολισμό του λίπους, αυξάνει τη ροή του αίματος, ενισχύει τη γνωστική λειτουργία και καταπολεμά τη γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με τη γήρανση.

Οι ερευνητές αναφέρουν:

«Η θεοβρωμίνη, ένα διατροφικό αλκαλοειδές που καταναλώνεται ευρέως και προέρχεται από το κακάο, έχει συνδεθεί με αυξημένο προσδόκιμο ζωής σε πειραματικούς οργανισμούς και με οφέλη για την υγεία στον άνθρωπο. Εδώ αναφέρουμε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων θεοβρωμίνης στο αίμα και της επιβράδυνσης της επιγενετικής γήρανσης σε δύο ανεξάρτητες πληθυσμιακές μελέτες».

Η ομάδα δεν είναι ακόμη βέβαιη αν το αποτέλεσμα οφείλεται αποκλειστικά στη θεοβρωμίνη ή αν αυτή αλληλεπιδρά με άλλες ενώσεις της μαύρης σοκολάτας, όπως οι πολυφαινόλες, που είναι γνωστό ότι έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία.

Φυτικές ενώσεις στη διατροφή μας μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γερνά το σώμα μας, αλλάζοντας τον τρόπο που ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα γονίδια.

Ορισμένες από αυτές τις ενώσεις μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον «κυτταρικό μηχανισμό» που ελέγχει τη γονιδιακή δραστηριότητα και συμβάλλει στη διαμόρφωση της υγείας και της μακροζωίας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο επιστημονικό περιοδικό Aging, έρχονται να προστεθούν σε πολλές άλλες μελέτες που εξετάζουν τα οφέλη της κατανάλωσης κακάο.

Το 2023, μελέτη στο Mass General Brigham στη Βοστώνη διαπίστωσε ότι το κακάο μπορεί να μειώσει τη γνωστική έκπτωση σε άτομα υψηλού κινδύνου για άνοια. Το 2021, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Columbia βρήκαν ότι η κατανάλωση κακάο συνδέεται με καλύτερη απόδοση σε τεστ μνήμης, χάρη στις φλαβανόλες, ενώσεις που υπάρχουν επίσης σε μούρα, μήλα, τσάι και φυλλώδη λαχανικά.

Και το 2019, Πορτογάλοι ερευνητές δήλωσαν ότι η κατανάλωση λίγων τετραγώνων μαύρης σοκολάτας καθημερινά μειώνει την αρτηριακή πίεση μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Ωστόσο, υπάρχουν λιγότερα στοιχεία που να υποστηρίζουν οφέλη για την υγεία από τη σοκολάτα γάλακτος, η οποία περιέχει ελάχιστο κακάο.

Οι σοκολάτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν όλο και περισσότερο γάλα, ζάχαρη και λιπαρά εις βάρος της περιεκτικότητας σε κακάο.

Ορισμένες δεν περιέχουν αρκετό κακάο ώστε να επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται ως «σοκολάτα», γι’ αυτό και φέρουν την ένδειξη «με γεύση σοκολάτας».

Γενικά, οι καταναλωτές συνιστάται να απολαμβάνουν τη σοκολάτα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και δραστήριου τρόπου ζωής, επιλέγοντας τη μαύρη σοκολάτα αντί της σοκολάτας γάλακτος για να επωφεληθούν από τη θεοβρωμίνη και άλλες ωφέλιμες ενώσεις.

«Οι ακριβείς αναλογίες της θεοβρωμίνης διαφέρουν ανάλογα με το τρόφιμο και τις μεθόδους επεξεργασίας», δήλωσε η καθηγήτρια Bell στη Daily Mail. «Η μαύρη σοκολάτα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά κακάο, η σοκολάτα γάλακτος χαμηλότερη, ενώ η λευκή σοκολάτα δεν περιέχει καθόλου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης σε Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της»

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Σύγχρονος Νώε»: Γκανέζος προφήτης χτίζει κιβωτούς για να σώσει την ανθρωπότητα από πλημμύρα που ξεκινά τα Χριστούγεννα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα μέρη όπου μπορείς να περπατήσεις επάνω στον μανδύα της Γης

10:27LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτική ατμόσφαιρα Χριστουγέννων στο Σαν Φρανσίσκο

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικό και αμετάκλητο: Χριστούγεννα με αγροτικά μπλόκα - Πώς θα γίνουν τα ταξίδια με τα ΙΧ

10:10WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

10:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Από τη «βουτιά» στη 10η θέση στην «εκτόξευση» της 3ης! – Η συγκλονιστική «διαδρομή» (βίντεο)

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αθήνα σήμερα

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην ανατολική Κρήτη - Διασώθηκαν 62 άτομα

09:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Christmas Tech Gift Guide: Τα καλύτερα δώρα τεχνολογίας έχουν την υπογραφή της HUAWEI

09:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Λάτσιο και Φιορεντίνα ενδιαφέρονται για Καλάμπρια – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ήταν φοβισμένος o θείος», λέει ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

09:35ΥΓΕΙΑ

Μαύρη σοκολάτα: Πώς βοηθά στην επιβράδυνση της γήρανσης - Τι απαντούν οι επιστήμονες

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Παναθηναϊκός – Ηρακλής με… σπάνια εικόνα στο «Telekom Center Athens» | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Κέλλας: «Τα τέσσερα βασικά αιτήματα των αγροτών έγιναν δεκτά από την κυβέρνηση»

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

09:10LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Δεν μπορώ να ακούω τα τραγούδια του, εξομολογήθηκε ο αδερφός του

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις», λέει η οικογένεια της

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα αρχεία στο «φως» - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος - Γιατί αφαιρέθηκαν λογοκριμένες πληροφορίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικό και αμετάκλητο: Χριστούγεννα με αγροτικά μπλόκα - Πώς θα γίνουν τα ταξίδια με τα ΙΧ

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Πού σηκώνονται μπάρες και ποιοι δρόμοι κλείνουν - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: «Αυτοκίνητο την παρέσυρε και τη σκότωσε»

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σχηματίζουν Δύναμη Ταχείας Επέμβασης 2.500 στρατιωτών, γράφει ισραηλινή ιστοσελίδα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα αρχεία στο «φως» - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος - Γιατί αφαιρέθηκαν λογοκριμένες πληροφορίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ