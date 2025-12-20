Μαύρη σοκολάτα: Πώς βοηθά στην επιβράδυνση της γήρανσης - Τι απαντούν οι επιστήμονες

Υπάρχουν καλά νέα για όσους αγαπούν τα γλυκά, καθώς μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας θα μπορούσε να συμβάλει στη μακροζωία.

Το κακάο – το βασικό συστατικό της μαύρης σοκολάτας – περιέχει θεοβρωμίνη, μια βασική χημική ένωση που παράγεται φυσικά από τα φυτά.

Νέα έρευνα έδειξε ότι η ένωση αυτή μειώνει τη βιολογική ηλικία, δηλαδή το μέτρο του πόση φθορά έχουν συσσωρεύσει τα κύτταρα του οργανισμού με την πάροδο του χρόνου.

Αν και οι ειδικοί δεν είναι απολύτως βέβαιοι πώς ακριβώς η θεοβρωμίνη έχει αυτή την αντιγηραντική δράση, το να καταναλώσει κανείς σοκολάτα από το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο δεν αρκεί από μόνο του.

Unsplash

Η θεοβρωμίνη – που δίνει στη μη γλυκιά σοκολάτα την πικρή της γεύση – βρίσκεται σε σημαντικές ποσότητες μόνο σε σοκολάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο.

Ακόμη και η μαύρη σοκολάτα μπορεί να περιέχει υψηλά επίπεδα λιπαρών και ζάχαρης, γι’ αυτό και θα πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

«Δεν λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε περισσότερη μαύρη σοκολάτα», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Jordana Bell, καθηγήτρια επιγενωμικής στο King’s College London.

«Όμως αυτή η έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς καθημερινά τρόφιμα ενδέχεται να κρύβουν στοιχεία για μια πιο υγιή και μακρά ζωή».

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα υγείας από δύο πληθυσμιακές ομάδες: 509 άτομα από τη μελέτη TwinsUK και 1.160 άτομα από τη γερμανική μελέτη KORA.

Συνολικά, τα 1.669 άτομα είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 60 έτη και ήταν γενικά υγιή, χωρίς να έχουν επιλεγεί λόγω συγκεκριμένων ασθενειών.

Για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε χημικές αλλαγές στο DNA και στο μήκος των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών «καπακιών» στα άκρα των χρωμοσωμάτων.

Όπως το πλαστικό άκρο στα κορδόνια των παπουτσιών, τα τελομερή εμποδίζουν το γενετικό υλικό να ξετυλιχθεί και να υποστεί βλάβες. Τα κοντύτερα τελομερή σχετίζονται με τη γήρανση και ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία μικρότερη από τη χρονολογική τους ηλικία.

Αφού εξέτασαν αν άλλα μεταβολικά προϊόντα του κακάο και του καφέ παρουσίαζαν παρόμοια συσχέτιση, διαπίστωσαν ότι το φαινόμενο φαίνεται να είναι ειδικό για τη θεοβρωμίνη.

Αυτό το σημαντικό αλκαλοειδές, γνωστό ότι είναι τοξικό για τους σκύλους, έχει συνδεθεί με οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, όπως χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών.

Unsplash

Θεωρείται επίσης ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση, προάγει τον μεταβολισμό του λίπους, αυξάνει τη ροή του αίματος, ενισχύει τη γνωστική λειτουργία και καταπολεμά τη γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με τη γήρανση.

Οι ερευνητές αναφέρουν:

«Η θεοβρωμίνη, ένα διατροφικό αλκαλοειδές που καταναλώνεται ευρέως και προέρχεται από το κακάο, έχει συνδεθεί με αυξημένο προσδόκιμο ζωής σε πειραματικούς οργανισμούς και με οφέλη για την υγεία στον άνθρωπο. Εδώ αναφέρουμε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων θεοβρωμίνης στο αίμα και της επιβράδυνσης της επιγενετικής γήρανσης σε δύο ανεξάρτητες πληθυσμιακές μελέτες».

Η ομάδα δεν είναι ακόμη βέβαιη αν το αποτέλεσμα οφείλεται αποκλειστικά στη θεοβρωμίνη ή αν αυτή αλληλεπιδρά με άλλες ενώσεις της μαύρης σοκολάτας, όπως οι πολυφαινόλες, που είναι γνωστό ότι έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία.

Φυτικές ενώσεις στη διατροφή μας μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γερνά το σώμα μας, αλλάζοντας τον τρόπο που ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα γονίδια.

Ορισμένες από αυτές τις ενώσεις μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον «κυτταρικό μηχανισμό» που ελέγχει τη γονιδιακή δραστηριότητα και συμβάλλει στη διαμόρφωση της υγείας και της μακροζωίας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο επιστημονικό περιοδικό Aging, έρχονται να προστεθούν σε πολλές άλλες μελέτες που εξετάζουν τα οφέλη της κατανάλωσης κακάο.

Το 2023, μελέτη στο Mass General Brigham στη Βοστώνη διαπίστωσε ότι το κακάο μπορεί να μειώσει τη γνωστική έκπτωση σε άτομα υψηλού κινδύνου για άνοια. Το 2021, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Columbia βρήκαν ότι η κατανάλωση κακάο συνδέεται με καλύτερη απόδοση σε τεστ μνήμης, χάρη στις φλαβανόλες, ενώσεις που υπάρχουν επίσης σε μούρα, μήλα, τσάι και φυλλώδη λαχανικά.

Και το 2019, Πορτογάλοι ερευνητές δήλωσαν ότι η κατανάλωση λίγων τετραγώνων μαύρης σοκολάτας καθημερινά μειώνει την αρτηριακή πίεση μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Ωστόσο, υπάρχουν λιγότερα στοιχεία που να υποστηρίζουν οφέλη για την υγεία από τη σοκολάτα γάλακτος, η οποία περιέχει ελάχιστο κακάο.

Οι σοκολάτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν όλο και περισσότερο γάλα, ζάχαρη και λιπαρά εις βάρος της περιεκτικότητας σε κακάο.

Ορισμένες δεν περιέχουν αρκετό κακάο ώστε να επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται ως «σοκολάτα», γι’ αυτό και φέρουν την ένδειξη «με γεύση σοκολάτας».

Γενικά, οι καταναλωτές συνιστάται να απολαμβάνουν τη σοκολάτα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και δραστήριου τρόπου ζωής, επιλέγοντας τη μαύρη σοκολάτα αντί της σοκολάτας γάλακτος για να επωφεληθούν από τη θεοβρωμίνη και άλλες ωφέλιμες ενώσεις.

«Οι ακριβείς αναλογίες της θεοβρωμίνης διαφέρουν ανάλογα με το τρόφιμο και τις μεθόδους επεξεργασίας», δήλωσε η καθηγήτρια Bell στη Daily Mail. «Η μαύρη σοκολάτα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά κακάο, η σοκολάτα γάλακτος χαμηλότερη, ενώ η λευκή σοκολάτα δεν περιέχει καθόλου».

Διαβάστε επίσης