Πώς επιδρά στο σάκχαρό σας η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας

Η μαύρη σοκολάτα, πλούσια σε πολυφαινόλες — φυτικά συστατικά με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση — μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να διαχειρίζεται καλύτερα τη γλυκόζη.

Πώς λειτουργεί:

Επιβραδύνει την απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα

Βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα απορροφούν και χρησιμοποιούν τη ζάχαρη

Μπορεί να μειώσει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά από γεύματα πλούσια σε υδατάνθρακες

Με τον καιρό, αυτές οι δράσεις συμβάλλουν σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου και ακόμη και σε χαμηλότερες τιμές γλυκόζης νηστείας.

Μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη

Η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να κάνει το σώμα πιο δεκτικό στη δράση της ινσουλίνης.

Αυτό οφείλεται στο ότι τα φλαβονοειδή της μπορούν να:

Ενισχύσουν την απελευθέρωση ινσουλίνης

Αυξήσουν τα επίπεδα GLP-1, μιας ορμόνης που ρυθμίζει το σάκχαρο

Υποστηρίξουν την υγιή απόκριση των κυττάρων στην ινσουλίνη

Καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη σημαίνει πιο αποτελεσματικό έλεγχο του σακχάρου και μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Unsplash

Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

Σε μεγάλη μελέτη, τα άτομα που κατανάλωναν μαύρη σοκολάτα πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι βιοενεργές ενώσεις της μαύρης σοκολάτας:

Καταπολεμούν τη φλεγμονή

Προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία

Υποστηρίζουν την υγεία του παγκρέατος (το όργανο που παράγει ινσουλίνη)

Με τον καιρό, αυτοί οι μηχανισμοί συμβάλλουν σε πιο σταθερή μεταβολική ισορροπία.

Unsplash

Ανεβάζει η μαύρη σοκολάτα το σάκχαρο;

Αν η σοκολάτα είναι χαμηλή σε ζάχαρη και την καταναλώνετε με μέτρο, τότε δεν αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα — κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για όσους προσέχουν τη γλυκαιμική τους ισορροπία.

Εύκολοι τρόποι να εντάξετε τη μαύρη σοκολάτα στην ημέρα σας

Δεν χρειάζεται πολύ — περίπου 30 γραμμάρια την ημέρα αρκούν.

Απολαύστε μερικά κομμάτια μετά το μεσημεριανό

Προσθέστε μικρά κομμάτια σε μείγματα ξηρών καρπών ή βρόμη

Πασπαλίστε πάνω σε ελληνικό γιαούρτι ή κότατζ

Λιώστε και ρίξτε πάνω σε φρούτα

Φτιάξτε το δικό σας σοκολατένιο bark με ξηρούς καρπούς ή σπόρους

