Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης - ΠΑΟΚ

Κυριακή για… καναπέ η σημερινή (08/02), καθώς η αθλητική δράση είναι «πλούσια» και περιλαμβάνει μεγάλα ντέρμπι.

Δεύτερη μέρα της 20ης αγωνιστικής στη Super League και το πράγμα σοβαρεύει. Πέρα από τα play offs όπου τα ντέρμπι είναι συνεχόμενα, σήμερα (08/02) διεξάγονται δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Για πολλούς οι ιστορικότερες κόντρες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Απ’ τις τέσσερις αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες, οι δύο είναι μεγάλα ντέρμπι. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην «μητέρα των μαχών» της Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, στο απόλυτο ντέρμπι «αιωνίων για τη χώρα».

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Καρδίτσα, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα, για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

10:30 ΕΡΤ2 United Cup 2026 Τελικός (Τένις)

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές - Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League 2025-26

13:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός - Προμηθέας Stoiximan GBL

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη - Φέγενορντ Eredivisie 2025/26

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα - Βαλένθια ACB Liga Endesa 2025-26

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια - Πάρμα Serie A 2025-26

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι - Σέφιλντ Γουένσντεϊ Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:30 Novasports Start Ανόβερο - Χόλσταϊν Κίελ Bundesliga 2 2025/26

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε - Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League 2025-26

15:00 Novasports 1HD Αλαβές - Χετάφε La Liga EA Sports 2025/26

15:00 ΕΡΤ2 Matchday Εκπομπή

15:30 Novasports 2HD Άλκμααρ - Άγιαξ Eredivisie 2025/26

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός - ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ Τελικός (Τένις)

16:00 ΕΡΤ2 Καρδίτσα - Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League by Stoiximan 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε - Ουντινέζε Serie A 2025-26

16:30 Novasports 3HD Κολωνία - Λειψία Bundesliga 2025/26

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα - Μεξικό Davis Cup 2026

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ - Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2025-26

17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο - Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26

17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν - PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2025/26

18:15 ΕΡΤ2 Πανιώνιος ΓΣΣ - Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26

18:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου - Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26

19:00 Novasports Prime Άρης - ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο - Ίντερ Serie A 2025-26

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπέτις La Liga EA Sports 2025/26

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2025-26

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26

01:30 COSMOTE SPORT 3 HD New England Patriots - Seattle Seahawks NFL

