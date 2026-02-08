Αλλάζουν ή βουλιάζουν με δύο ντέρμπι για γερά νεύρα

Η 20η αγωνιστική στη Super League έχει δύο σπουδαία ντέρμπι που κόβουν την ανάσα και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» τίθενται αντιμέτωποι οι «αιώνιοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορετικό στόχο στο πρωτάθλημα, αλλά κοινό όπως πάντα σε αυτά τα ντέρμπι: Τη νίκη και μόνο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το εύκολο πέρασμα από την Τρίπολη επί του Αστέρα (0-3) επέστρεψε στην κορυφή με 46 βαθμούς όπου θέλει να εδραιωθεί αρχίζοντας νέο νικηφόρο σερί.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προέρχεται από την ήττα στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ (0-1) που απομακρύνει την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς, την ώρα που στο πρωτάθλημα η κακή πορεία έχει διαμορφώσει ως «ταβάνι» την είσοδο στην τετράδα όπου αναζητείται ανατροπή για το -9 από τον Λεβαδειακό, αρχής γενομένης από το Φάληρο.

Ανεξάρτητα από τη βαθμολογική θέση, το ντέρμπι έχει τη δική του ψυχολογία και οριακή κατάσταση. Στον πρώτο γύρο οι δυο τους έμειναν στο 1-1, ενώ και το αντίστοιχο περσινό ματς στην «ερυθρόλευκη» έδρα ήταν με ίδιο σκορ. Στο 2.90 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης περιμένει τον ΠΑΟΚ (19:00) όπου και εδώ το γόητρο είναι πάντα σε πρώτο πλάνο πέραν του βαθμολογικού οφέλους.

Οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ επέστρεψαν στις νίκες με το 0-1 στο Αγρίνιο και θέλουν μια μεγάλη νίκη, μένοντας σε άλλο ένα εντός έδρας ντέρμπι αήττητοι, έχοντας 3/3 ισοπαλίες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου με 44 βαθμούς είναι στο -2 και προέρχονται από το 0-1 στη Λεωφόρο για το Κύπελλο, παίρνοντας άλλο ένα «διπλό» σε ντέρμπι, μετά το 0-2 στο Φάληρο για το Κύπελλο και το 0-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα.

Οι δύο φετινές μονομαχίες στη Θεσσαλονίκη συνδυάστηκαν με G/G και το τρίτο σερί G/G προσφέρεται στο 2.00.

