Αν άνοιγες τρύπα μέχρι την άλλη πλευρά της Γης πού θα έβγαινες: Ο διαδραστικός χάρτης σου δείχνει
Πολλοί πιστεύουν ότι αν σκάψουν μέχρι την άλλη πλευρά της Γης θα φτάσουν σε Κίνα ή Αυστραλία. Ένας διαδραστικός χάρτης αποκαλύπτει την αλήθεια...
Σε πολλές χώρες επικρατεί αυτή η παιδική ιδέα πως αν κάποιος άνοιγε μια τρύπα και περνούσε μέσα απ' το κέντρο της Γης, θα κατέληγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στις ΗΠΑ λένε συχνά «στην Κίνα», στο Ηνωμένο Βασίλειο «στην Αυστραλία», ενώ στην Αυστραλία λένε «κάπου στην Ευρώπη».
Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Ένας διαδραστικός χάρτης αποκαλύπτει το ακριβές σημείο της επιφάνειας της Γης που βρίσκεται διαμετρικά αντίθετα από οποιαδήποτε τοποθεσία.
