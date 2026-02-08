Κεραμέως: Ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα το ν/σ για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Η υπουργός σημείωσε ότι ζητούμενο είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μεγάλη μείωση της ανεργίας την τελευταία εξαετία (7,5%)

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Κεραμέως: Ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα το ν/σ για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Η αύξηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω του νομοσχεδίου της Κοινωνικής Συμφωνίας που συζητείται στη Βουλή και τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

«Το νομοσχέδιο αυτό είναι το πρώτο νομοσχέδιο, ίσως και της μεταπολίτευσης, το οποίο δεν είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Έχει γραφτεί από κοινού από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο οδηγεί στη σύναψη περισσοτέρων Συλλογικών Συμβάσεων και στην επέκταση περισσοτέρων Συλλογικών Συμβάσεων. Είναι ζητούμενο δεκαετιών και ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών», είπε η υπουργός.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι υπάρχει κοινωνική συναίνεση και διερωτήθηκε για την αντίθετη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Στον κοινωνικό διάλογο τα πηγαίνουμε καλύτερα απ' ό,τι στον πολιτικό διάλογο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το έγραψε η κυβέρνηση μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Είναι το νομοσχέδιο που είχε τα λιγότερα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση. Γιατί; Η κοινωνία θέλει αυξήσεις μισθών. Η κοινωνία θέλει Συλλογικές Συμβάσεις. Είναι ένα νομοσχέδιο για το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης την Ελλάδα για τον κοινωνικό διάλογο. 'Αρα, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είναι υπέρ, η κοινωνία υπέρ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χαρακτηρίζει πηγή έμπνευσης και προσέξτε τώρα το θλιβερό, η αντιπολίτευση είναι απέναντι», σχολίασε η υπουργός.

Επίσης, η κ. Κεραμέως τοποθετήθηκε επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι φέρνει ένα πλαίσιο πολύ πιο ευνοϊκό για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφέρει την πλήρη μετενέργεια και, συνεπώς, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς, γεγονός το οποίο καθιστά ακατανόητη τη στάση της αντιπολίτευσης. «Πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός σημείωσε ότι ζητούμενο είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μεγάλη μείωση της ανεργίας την τελευταία εξαετία (7,5%), ποσοστό το οποίο είναι ιστορικό χαμηλό 18ετίας, αυξάνει τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε αύξηση μισθών.

Για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. «Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Σήμερα, είναι στα 880 ευρώ και παραμένει στο ακέραιο η δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για 950 ευρώ το 2027. Τον Μάρτιο, στο υπουργικό συμβούλιο θα εισηγηθώ τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα έχει ισχύ από την 1η Απριλίου 2026», υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει τριετίες και επιδόματα.

«Τιμώ τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι πολύτιμος ο διάλογος αυτός. Περιμένω να λάβω όλες τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και, εν συνεχεία, θα διαβουλευτούμε και θα οδηγηθούμε προς το υπουργικό συμβούλιο», συμπλήρωσε.

Αντίστοιχα, αναφερόμενη στον μέσο μισθό, τόνισε ότι ήδη ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης βρίσκεται στα 1.516 ευρώ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει το εισόδημα των πολιτών αφενός μεν με τις αυξήσεις μισθών αφετέρου δε με τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και παρουσίασε τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. «Πριν από έξι χρόνια, 560.000 άνθρωποι ήταν στην ανεργία και σήμερα δεν είναι. Παραλάβαμε την ανεργία στο 18% και, σήμερα, η ανεργία είναι στο 7,5%. Η Ελλάδα, αυτήν τη στιγμή, έχει χαμηλότερη ανεργία από την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, ακόμη και από τη Γαλλία», είπε η υπουργός και προσέθεσε ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν μεγάλη αύξηση της πλήρους απασχόλησης.

«Η πλήρης απασχόληση ήταν στο 69%, όταν ξεκινήσαμε, σήμερα είναι στο 78,5%, άρα σχεδόν οκτώ στους δέκα που δουλεύουν, δουλεύουν σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ποιοτικό στοιχείο», σχολίασε η κ. Κεραμέως και τόνισε ότι, πλέον, έχουν αντιστραφεί οι όροι και οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς περισσότερους εργαζόμενους.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις «Ημέρες Καριέρας» και ανήγγειλε την επόμενη εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 13 και 14 Φεβρουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιχειρήσεων, ενώ σημείωσε τη σημασία ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του reskilling και του upskilling που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς και τη στόχευση σε δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά, όπως είναι, για παράδειγμα, οι ψηφιακές δεξιότητες.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στους κλάδους που είναι σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, όπως είναι η πληροφορική, ό,τι είναι σχετικό με την Τεχνητή Νοημοσύνη, με λογισμικά, με αλγόριθμους, ο κλάδος των κατασκευών. «Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για να εξοπλίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό με εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζεται, για να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Γι' αυτό και έχουμε και τις σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στις οποίες προσφέρουμε ειδικότητες που είναι σε ζήτηση στην αγορά. Παράδειγμα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ζαχαροπλάστες, σεφ», δήλωσε η υπουργός, τονίζοντας ότι αυτά τα επαγγέλματα έχουν απορροφητικότητα 100% στην αγορά εργασίας.

Για το νέο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα το οποίο ρυθμίζει όλη την αγορά εργασίας, οι ανάγκες της οποίας έχουν αλλάξει στα 13 χρόνια που πέρασαν από τη λειτουργία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ Ι».

«Φέρνουμε την "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", με φοβερές απλοποιήσεις και διευκολύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Εδώ και 10 μήνες, "τρέχει" πιλοτικά, για να εξοικειωθούν όλοι, αλλά στις 16 Φεβρουαρίου 2026, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, σταματάει να λειτουργεί το Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ Ι" και μπαίνει σε λειτουργία το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"», ανέφερε η υπουργός και παρότρυνε εργαζόμενους και επιχειρήσεις να το επισκεφτούν και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του.

