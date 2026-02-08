Νεραϊδότρυπα: Οδοιπορικό στον «Ωλένιο Βράχο» των θρύλων και της μεταφυσικής

Στις απόκρημνες πλαγιές του όρους Σκόλλις, γνωστό και ως Πορτοβούνι ή βουνό του Σανταμερίου, ο μύθος συναντά την άγρια ομορφιά της αχαϊκής γης. Εκεί, στη θέση που οι παλιοί ονόμαζαν «Ωλένιο Βράχο» λόγω της καμπυλωτής μορφής του, ξετυλίγεται η ιστορία μιας μητέρας που, πίνοντας «αθάνατο νερό», καταδικάστηκε να γεννά νεράιδες. Καταδιωγμένη από τον φόβο των θνητών, βρήκε καταφύγιο σε μια απρόσιτη σπηλιά-παρατηρητήριο, τη θρυλική Νεραϊδότρυπα.

Απέραντη θέα

Η ανάβαση στη Νεραϊδότρυπα αποτελεί μια αυθεντική περιπέτεια. Το «μπαλκόνι» της σπηλιάς λειτουργεί ως ένας φυσικός εξώστης με καθηλωτική θέα στην «Κοίλη Ήλιδα». Από το στόμιό της, το βλέμμα του εξερευνητή ταξιδεύει από το κάστρο Χλεμούτσι και την Κυλλήνη έως τη Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά και την απεραντοσύνη του Ιονίου Πελάγους.

Το ενεργειακό φορτίο του «Ιερού των Νεράιδων»

Η είσοδος στο βαθύ σπηλαιοβάραθρο, κοντά στο χωριό Πόρτες, προκαλεί δέος. Ο επισκέπτης νιώθει αμέσως την απόκοσμη ενέργεια ενός χώρου που υπήρξε λατρευτικό κέντρο και αρχαιολογικό τοπόσημο. Οι αιχμηροί ασβεστόλιθοι και η κάθετη κλίση απαιτούν προσοχή και ψυχικό σθένος, καθώς το εσωτερικό της σπηλιάς παραμένει τυλιγμένο στο μυστήριο, με την πυκνή βλάστηση να καλύπτει τα ανεξερεύνητα βάθη της.

Τα στοιχειά του Αιγυπτόκαστρου

Η διαδρομή κρύβει και άλλους σταθμούς μυστηρίου, όπως το Αιγυπτόκαστρο (ή Γυφτόκαστρο) στα Ζησιμαίικα. Θεωρείται το πιο στοιχειωμένο κάστρο της Αχαΐας, με τους λάτρεις του παραφυσικού να ορκίζονται πως τις νύχτες με πανσέληνο αντηχούν ακόμη οι καλπασμοί των Γάλλων ιπποτών του 13ου αιώνα.

Σήμερα, ανάμεσα στα ερείπια και το εκκλησάκι της «Παναγίας του Βουνού» που στέκει ως πνευματική ασπίδα προστασίας, ο επισκέπτης καλείται να δείξει τον απαραίτητο σεβασμό σε έναν τόπο όπου η ιστορία, η μυθοπλασία και η φύση γίνονται ένα.

*Με πληροφορίες από Pelop.gr

