Καστοριά: Η παραδοσιακή αρχοντιά που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Ορεστιάδας

Η Καστοριά, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε μια στενή χερσόνησο που εισχωρεί στα γαλήνια νερά της λίμνης Ορεστιάδας, αποτελεί έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Η πόλη καταφέρνει να συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο την αρχοντιά του παρελθόντος με τη φυσική ομορφιά, προσφέροντας στον επισκέπτη την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά με άλλους, πιο ήρεμους ρυθμούς.

Η περιήγηση ξεκινά αναπόφευκτα από τον γύρο της λίμνης. Ο παραλίμνιος δρόμος, πλαισιωμένος από τεράστια πλατάνια και ιτιές που γέρνουν πάνω από το νερό, είναι το ιδανικό σημείο για έναν αναζωογονητικό περίπατο. Εκεί, ο ταξιδιώτης συναντά τις παραδοσιακές «κάραβες», τις χαρακτηριστικές επίπεδες βάρκες των ψαράδων της Καστοριάς, ενώ οι κύκνοι και οι αργυροπελεκάνοι προσθέτουν μια παραμυθένια νότα στο σκηνικό. Στη διαδρομή αυτή, η Σπηλιά του Δράκου προσκαλεί τους πιο περίεργους να εξερευνήσουν τις εντυπωσιακές εσωτερικές της λίμνες και τους σταλακτίτες, ενώ λίγο πιο πέρα, η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας του 11ου αιώνα στέκει ως αδιάψευστος μάρτυρας της μακράς βυζαντινής παράδοσης της περιοχής.

Ανηφορίζοντας προς την παλιά πόλη, στο Ντολτσό και το Απόζαρι, ο επισκέπτης χάνεται σε έναν λαβύρινθο από πλακόστρωτα καλντερίμια. Εδώ δεσπόζουν τα περίφημα αρχοντικά των γουναράδων, επιβλητικά κτίρια του 18ου και 19ου αιώνα με τη χαρακτηριστική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, τα σαχνισιά και τις περίτεχνες τοιχογραφίες. Πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί σε μουσεία, όπως το Λαογραφικό, επιτρέποντας μια ματιά στην πλούσια αστική ζωή περασμένων αιώνων. Διάσπαρτες ανάμεσα στα σπίτια βρίσκονται δεκάδες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, μικρά κομψοτεχνήματα με σπάνιες αγιογραφίες που μαρτυρούν την πνευματική ακμή της πόλης.

Όσο ο ήλιος δύει, η Καστοριά μεταμορφώνεται. Τα φώτα της πόλης καθρεφτίζονται στα ακίνητα νερά, δημιουργώντας μια εικόνα σπάνιας αισθητικής. Η τοπική γαστρονομία συμπληρώνει την εμπειρία, με τα περίφημα φασόλια γίγαντες, τους σαρμάδες και τα φρέσκα ψάρια να έχουν την τιμητική τους στις παραδοσιακές ταβέρνες.

Η Καστοριά δεν είναι απλώς ένας σταθμός σε έναν χάρτη, είναι ένας προορισμός που απαιτεί από τον ταξιδιώτη να αφήσει πίσω του τη βιασύνη της καθημερινότητας και να αφεθεί στη γοητεία των θρύλων της, στο θρόισμα των φύλλων δίπλα στη λίμνη και στην ιστορία που ψιθυρίζει σε κάθε της γωνιά.

