Καστοριά: Η πόλη της αρχοντιάς και των παραδόσεων - «Βουτηγμένη» στη Φύση και στην Ιστορία

Η Καστοριά, φωλιασμένη στη δυτική Μακεδονία, αποτελεί έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς και γοητευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε μία χερσόνησο που εισχωρεί βαθιά στα γαλήνια νερά της λίμνης Ορεστιάδας, δημιουργώντας ένα σπάνιο φυσικό θέαμα που θυμίζει νησί.

Ο επισκέπτης που φτάνει στην Καστοριά γοητεύεται αμέσως από την αρχοντική της αύρα και την πλούσια ιστορία της. Η ίδια η λίμνη, η Ορεστιάδα, είναι το επίκεντρο της ζωής και της ομορφιάς της πόλης. Μια περιήγηση στον παραλίμνιο δρόμο αποτελεί μία εμπειρία μοναδική, είτε επιλέξει κανείς να την κάνει με τα πόδια είτε με ποδήλατο. Τα νερά της λίμνης φιλοξενούν σπάνια είδη πουλιών, ενώ οι αντανακλάσεις των παραδοσιακών σπιτιών προσθέτουν μια ποιητική νότα στο τοπίο.

Η παλιά πόλη, με τις συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι, διατηρεί ζωντανό τον χαρακτήρα της. Εδώ, ο επισκέπτης χάνεται σε στενά, λιθόστρωτα δρομάκια, ανάμεσα σε υπέροχα αρχοντικά που μαρτυρούν την οικονομική ακμή της Καστοριάς τον 17ο και 18ο αιώνα, εποχή κατά την οποία η γουνοποιία γνώρισε τη μεγαλύτερή της δόξα. Τα αρχοντικά αυτά, χτισμένα από πέτρα και ξύλο, με τους περίτεχνους φεγγίτες, φιλοξενούν σήμερα μουσεία, όπως το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, προσφέροντας μια βουτιά στην τοπική παράδοση.

Η Καστοριά είναι επίσης γνωστή για τις παλαιοχριστιανικές και βυζαντινές εκκλησίες της. Περισσότερες από 70 βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στην πόλη και τη γύρω περιοχή, με πιο χαρακτηριστικές την Παναγία Μαυριώτισσα, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και βρίσκεται στην άκρη της χερσονήσου, και τον Άγιο Αθανάσιο του Μουζάκη, με τις μοναδικές τοιχογραφίες.

Για όσους αναζητούν την περιπέτεια, η περιοχή προσφέρει πολλές επιλογές: από πεζοπορία στο όρος Βίτσι μέχρι επισκέψεις στο Σπήλαιο του Δράκου.

Η Καστοριά, με τη μοναδική γεωγραφία, την έντονη ιστορική της ταυτότητα και τη γαλήνη της λίμνης της, προσφέρει μια εμπειρία ταξιδιού που συνδυάζει την αρχοντιά του παρελθόντος με την ηρεμία της φύσης. Ο επισκέπτης φεύγει με την αίσθηση ότι ανακάλυψε μια πόλη που ζει σε έναν δικό της ρυθμό, αγκαλιασμένη από τα νερά της Ορεστιάδας.

Διαβάστε επίσης