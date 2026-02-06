Χειμερινή απόδραση στο Ναύπλιο, στο μέρος όπου κάθε γωνιά «κουβαλά» μια συναρπαστική ιστορία

Το Ναύπλιο, η ιστορική πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, αποτελεί έναν από τους πλέον μαγευτικούς προορισμούς για απόδραση από την καθημερινότητα. Κάθε γωνιά και σοκάκι «κουβαλά» μία συναρπαστική ιστορία, ενώ, η πόλη συνδυάζει εκπληκτική φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορία και ζωντανή πολιτιστική ατμόσφαιρα, προσφέροντας εμπειρίες που μένουν αξέχαστες σε κάθε επισκέπτη.

Περπατώντας στα στενά της παλιάς πόλης, τα νεοκλασσικά κτήρια «μαγνητίζουν» τα βλέμματα. Οι λιθόστρωτοι δρόμοι και τα τοπικά μαγαζιά προσκαλούν τον επισκέπτη να χαθεί χωρίς πρόγραμμα, αφήνοντας την πόλη να τον οδηγήσει. Η Πλατεία Συντάγματος γίνεται ιδανικό σημείο για στάση με έναν αχνιστό καφέ και υπέροχη θέα.

Το Παλαμήδι δεσπόζει πάνω από την πόλη, ακόμη πιο επιβλητικό κάτω από τον χειμωνιάτικο ουρανό. Η ανάβαση στο φρούριο, είτε με τα σκαλιά είτε με αυτοκίνητο, ανταμείβει με πανοραμική θέα στο Ναύπλιο και τον Αργολικό Κόλπο. Απέναντι, το Μπούρτζι στέκει αγέρωχο στη μέση του λιμανιού, δημιουργώντας ένα σκηνικό ιδανικό για ρομαντικούς περιπάτους δίπλα στη θάλασσα.