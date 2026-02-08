Survivor: Ποιοι είναι οι πέντε νέοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι

Οι Survivors ταράζονται με τις αφίξεις των νέων προσώπων

Survivor: Ποιοι είναι οι πέντε νέοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι
Μετά την οικειοθελής αποχώρηση του Gio Kay από το Survivor την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται πώς ο μικρός του αδερφός, Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης, μπαίνει στο παιχνίδι μαζί με τέσσερις ακόμη νέους παίκτες, οι οποίοι θα κάνουν την είσοδο τους απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 21.00.

Οι Survivors ταράζονται με τις αφίξεις των νέων προσώπων, το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει κατά πόσο η άφιξή τους επηρεάζει τη δυναμική των ομάδων. Στο συμβούλιο του νησιού, ένα από τα καινούργια πρόσωπα θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα;

Ποιοι είναι οι νέοι παίκτες που θα μπουν στην ομάδα των «Αθηναίων»

Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης, 25 ετών, Γλυφάδα

Χαλαρός και με έμφαση στα good vibes, ο μικρότερος αδερφός του Gio Καραντώνη λατρεύει τη μουσική και τον αθλητισμό. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά τα τελευταία χρόνια μένει στη Γλυφάδα. Επαγγελματικά συνεργάζεται με τον αδερφό του και ως τραγουδιστής της τραπ, βρίσκεται συνεχώς σε στούντιο ηχογραφήσεων και συναυλίες. Γυμνάζεται καθημερινά και συμμετέχει σε ημιμαραθωνίους. Απολαμβάνει την επαφή με τη φύση και θαυμάζει τους αρχαίους Έλληνες.

Αριάδνη Δημητρέλου, 26 ετών, Περιστέρι

Δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη, της αρέσει να δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές της. Έχει δύο μεγαλύτερους αδερφούς, με τους οποίους είναι πολύ δεμένη. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το βόλεϊ ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει κυρίως CrossFit. Είναι πρώην αστυνομικός και δεν τρομάζει εύκολα. Προτιμά να τα πηγαίνει καλά με τους άλλους, όμως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια και την ενοχλήσει, τότε θα τον αντιμετωπίσει κατάλληλα.

Αντώνης Νικολόπουλος, 36 ετών, Παγκράτι

Ξέρει τι θέλει και πώς να το διεκδικήσει. Του αρέσει να δοκιμάζει τα όριά του και επιλέγει πάντα να είναι αληθινός. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αλλά εδώ και σχεδόν 15 χρόνια μένει μόνιμα στην Αθήνα. Ασχολείται με την εστίαση και το commercial acting. Έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές διαφημιστικές καμπάνιες. Έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και με πολλά είδη γυμναστικής. Τα τελευταία χρόνια τον έχει κερδίσει η γιόγκα. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τις πεζοπορίες και την ορειβασία και επιλέγει, όταν το κάνει, να διανυκτερεύει σε κορυφές βουνών.

Χρυσοβαλάντης Πάκος, 46 ετών, Αθήνα

Κοινωνικός, υπομονετικός και ευπροσάρμοστος, ξέρει να βάζει στόχους και να παλεύει, μέχρι να τους πετύχει. Δεν φοβάται τις δύσκολες συνθήκες, τις έχει συνηθίσει, δεν μπορεί όμως να ανεχτεί την αγένεια. Θέλει να είναι δίκαιος και να βλέπει τα θετικά σε κάθε χαρακτήρα. Εργάζεται ως σωφρονιστικός υπάλληλος και σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιστρατεύει κάθε φορά που η ομάδα του χρειάζεται στήριξη και βοήθεια. Δηλώνει πως η σύζυγός του είναι η δύναμή του, είναι μαζί από τα 16.

Η νέα παίκτρια που μπαίνει στην ομάδα των «Επαρχιωτών»

Ευτυχία Κυρκώστα, 30 ετών, Θεσσαλονίκη

Η ανάγκη της για περιπέτεια και ο δυναμισμός της την κάνουν να ξεχωρίζει. Απολαμβάνει τη σταθερότητα και το πρόγραμμα αλλά δεν μπορεί να μην έχει κάτι να περιμένει. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε λογιστική και εργάζεται στη μεταφορική εταιρεία του πατέρα της στη Σίνδο. Στον ελεύθερο χρόνο της τρέχει σε μαραθώνιους και κάνει μεγάλα ταξίδια. Θεωρεί την ευαισθησία της μειονέκτημά της και έχει, ως πρότυπο, τον πατέρα της.

