Κραν Μοντανά: Συγκινεί ο πατέρας της Αλίκης Καλλέργη - «Το καλύτερο κορίτσι»

Αλίκη Καλλέργη

Σαράντα ημέρες πέρασαν από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και μία Ελληνίδα, η μικρή Αλίκη Καλλέργη, που έχασε τη ζωή της ενώ διασκέδαζε στο δημοφιλές θέρετρο με φίλους τις γιορτές. Χθες, συγγενείς και φίλοι της 15χρονης τέλεσαν μνημόσυνο στη μνήμη της, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, στο κέντρο της Αθήνας.

Με λευκά τριαντάφυλλα, κεράκια και προσευχές, συγγενείς και φίλοι της μικρής Αλίκης ταξίδεψαν και από την Ελβετία στην Αθήνα. Ο πόνος απερίγραπτος, βουβός για τους γονείς, τα αδέλφια της, τη γιαγιά της. Δεν μπορούν να ξεχάσουν το κοριτσάκι τους, ούτε τις φριχτές στιγμές στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, την Πρωτοχρονιά, τότε που όλος ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα το μαγαζί να φλέγεται σε δευτερόλεπτα…

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ο πατέρας της, Αντώνης Καλλέργης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, είπε: «Η Αλίκη ήταν τέλεια… 15 χρονών, τι να είναι… το καλύτερο κορίτσι. Κάθε 15χρονο τέλειο είναι, όλα τα παιδάκια αυτά… κρίμα».

«Όλοι χάλια… είναι λίγο. Υπομονή. Έχουμε πολλά να πούμε, απλά δεν είναι τώρα η στιγμή…», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας της, η Αλίκη είχε όνειρα, έκανε σχέδια. Όλα έγιναν στάχτη στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά, ενώ η μικρή διασκέδαζε με φίλους και τον αδελφό της, Ρομέν. Ο τελευταίος κατάφερε να σωθεί από τις πύρινες γλώσσες. Η Αλίκη όχι. Πάνω από 40 παιδιά κάηκαν ζωντανά και 115 άτομα τραυματίστηκαν. Για μέρες η οικογένεια της Αλίκης την αναζητούσε, ήλπιζε σε ένα θαύμα, έκανε έκκληση μέσω διαδικτύου. Μάταια… Τώρα παρακολουθούν στενά τη δικαστική έρευνα της υπόθεσης και ζητούν δικαίωση.

