Κραν Μοντανά: Ο μπάρμαν «σπάει» τη σιωπή του - «Το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν το χρήμα»

«Σπάει» για πρώτη φορά τη σιωπή του ο μπάρμαν του «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου την Πρωτοχρονιά έχασαν τη ζωή τους 41 άτομα από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Ο 28χρονος Γκαετάν, κατά τη διάρκεια της φωτιάς τραυματίστηκε σοβαρά και βρισκόταν σε κώμα για οκτώ ημέρες.

Πλέον, αφού νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες, βρίσκεται σπίτι του, με τον ίδιο να δηλώσει στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, RTS, «κάθε βράδυ, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι». Στο μυαλό του, «στριφογυρνάνε» συνέχεια οι συνάδελφοι και οι φίλοι του που τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά και πρώην συγκάτοικός του που δίνει ακόμα μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

«Παράλογο να ρίχνουν την ευθύνη στους εργαζόμενους»

Ο Γκαετάν δεν αποδίδει τεχνικές ευθύνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, ασκεί όμως δριμεία κριτική στους ιδιοκτήτες, λέγοντας ότι «όταν βλέπω πώς προσπαθούν σιγά-σιγά να αποποιηθούν των ευθυνών τους, αρχίζω να τους κατηγορώ όλο και περισσότερο. Είναι παράλογο να ρίχνουν την ευθύνη στους εργαζόμενους».

Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα ήδη πριν από το δυστύχημα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πουλούσαμε μπίρες που είχαν λήξει. Έφτιαχνα σάντουιτς με ψωμί, που ήταν κατεψυγμένο πάνω από έναν χρόνο».

Αναφέρεται επίσης και στη διαχείριση ανήλικων πελατών: «Προσπαθούσα να ελέγχω ταυτότητες, αλλά συχνά μου τις έδειχναν στο κινητό, χωρίς δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας. Ξέραμε ότι το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν να μπει χρήμα».

??? FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

«Η φωτιά μου προκαλεί φόβο»

Ο Γκαετάν είχε ξεκινήσει να δουλεύει στο Le Constellation στις αρχές Δεκεμβρίου και, όπως λέει, ήθελε ήδη να φύγει. Από τη νύχτα της 1ης Ιανουαρίου θυμάται ελάχιστα. «Είπα στη μητέρα μου ότι δεν θα δουλέψω ποτέ ξανά σε μπαρ και ότι δεν θα μπορώ ούτε μια τρεμοπαίζουσα φλόγα κεριού να κοιτάζω. Η φωτιά θα μου προκαλεί φόβο από εδώ και πέρα», λέει.

Η μαρτυρία του Γκαετάν προσθέτει νέα, βαριά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες λειτουργίας του μπαρ και τη διαχείριση της ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης