Κραν Μοντανά: Στους 41 οι νεκροί από την πυρκαγιά - 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του

Δεκάδες τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται τις τελευταίες επτά ημέρες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο

Newsbomb

Κραν Μοντανά: Στους 41 οι νεκροί από την πυρκαγιά - 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του

Κραν Μοντανά.

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε χθες, Σάββατο, στα τραύματά του ανεβάζοντας σε 41 τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

"Ελβετός υπήκοος ηλικίας 18 ετών πέθανε στο νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου", ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ σε ανακοίνωση που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ακριβώς έναν μήνα μετά την τραγωδία.

"Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στο μπαρ 'Le Constellation' την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται πλέον σε 41 νεκρούς", πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ήταν 40 νεκροί και 116 τραυματίες. Δεκάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν σοβαρά τραύματα, εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται τις τελευταίες επτά ημέρες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο.

Στους 41 νεκρούς που ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών περιλαμβάνονται 23 Ελβετοί, εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα, και 18 ξένοι (οκτώ Γάλλοι μεταξύ των οποίων μια Γαλλοισραηλινοβρετανή, έξι Ιταλοί, μεταξύ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος).

Στους 115 τραυματίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 67 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι.

Από σπίθες κεριών ξεκίνησε η πυρκαγιά

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, που είχε θύματα κυρίως εφήβους κα νέους ενήλικες, προκλήθηκε σύμφωνα με την έρευνα από σπίθες κεριών "συντριβάνι" που έπεσαν στο αφρώδες υλικό για απορρόφηση του ήχου στην οροφή του υπογείου του κτιρίου.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς, το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες και να αναδείξει διάφορες ευθύνες.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για "ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια".

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο από την Τετάρτη δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά, που παραδέχθηκε ότι είχε παραλείψει να κάνει ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44WHAT THE FACT

To Ρολόι της Αποκάλυψης: 85 δευτερόλεπτα από τα «μεσάνυχτα» η ανθρωπότητα - Πιο κοντά από ποτέ

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Άρωμα Αργεντινής στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στους 41 οι νεκροί από την πυρκαγιά - 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του

19:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τη σορό του άνδρα που βρέθηκε στο ρέμα

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Μιγκ Τζάγκερ: Νεκρός στη θάλασσα ο σύντροφος της εγγονής του, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαθιά συγκίνηση στον Ι.Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ για το ετήσιο μνημόσυνο του μικρού Άγγελου

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για το Τριφύλλι

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίωνας Παπαϊωάννου: Από τη Super League 2 στο αμερικανικό όνειρο του NCAA

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατατο-πλημμύρα στη Γερμανία: Ρεκόρ συγκομιδής πυροδοτεί μαζική δωρεάν διανομή στο Βερολίνο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας χρειάζονται αλυσίδες - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκλεισε η Ακτή Δυμαίων – Πλημμύρισε ξανά ο δρόμος

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Γοργοπόταμος: Το γλέντι έγινε κηδεία – Ηλικιωμένος κατέρρευσε ενώ χόρευε

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Διεκόπη λόγω πυρκαγιάς η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 3-1: Καταιγιστική η ομάδα της Βοιωτίας σε ακόμη ένα ματς

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο Ντόναλντ Τραμπ στη WSJ: Οι δασμοί μου έφεραν πίσω την Αμερική - «Είχα δίκιο σε όλα!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

19:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τη σορό του άνδρα που βρέθηκε στο ρέμα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Μιγκ Τζάγκερ: Νεκρός στη θάλασσα ο σύντροφος της εγγονής του, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατατο-πλημμύρα στη Γερμανία: Ρεκόρ συγκομιδής πυροδοτεί μαζική δωρεάν διανομή στο Βερολίνο

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για το Τριφύλλι

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκλεισε η Ακτή Δυμαίων – Πλημμύρισε ξανά ο δρόμος

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ