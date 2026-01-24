Διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας - Ελβετίας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία ανακαλεί στη Ρώμη τον πρέσβη της στην Ελβετία μετά την απελευθέρωση της ιδιοκτήτη του κλαμπ της τραγωδίας: «προσβάλλουν τα αισθήματα των Ιταλών».

Διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας - Ελβετίας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία ανακλήθηκε στη Ρώμη για διαβουλεύσεις, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου του Σιόν να αποφυλακίσει τον Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του κλαμπ Constellation, όπου σημειώθηκε η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς, στο Κραν-Μοντάνα.

Πρόκειται για κίνηση που, μέσα στις αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών, εκτιμάται θετικά από τις οικογένειες των θυμάτων. «Το περιμέναμε εδώ και καιρό», λέει ο Βαλεντίνο Τζιόλα, δικηγόρος από το Μιλάνο και πατέρας του Τζουζέπε, του 16χρονου που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Νιγκουάρντα.

«Είμαστε όμως ικανοποιημένοι από την αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών και από την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Κατανοώ το ξέσπασμα των γονιών των θυμάτων, που βιώνουν όλο αυτό ως προσβολή».

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έδωσαν εντολή στον πρέσβη Τζαν Λορέντσο Κορνάδο να επικοινωνήσει άμεσα με τη γενική εισαγγελέα του καντονιού Βαλαί, Μπεατρίς Πιλού, προκειμένου να της εκφράσει τη βαθιά αγανάκτηση της κυβέρνησης και της Ιταλίας απέναντι στην απόφαση του Δικαστηρίου Αναγκαστικών Μέτρων του Σιόν. Αυτό συνέβη, τονίζεται, παρά την εξαιρετική σοβαρότητα του αδικήματος για το οποίο ο Μορέτι είναι ύποπτος, τις βαριές ευθύνες που τον βαραίνουν, τον διαρκή κίνδυνο διαφυγής και τον προφανή κίνδυνο περαιτέρω αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιταλίας, η απόφαση αυτή συνιστά σοβαρή προσβολή και μια ακόμη πληγή για τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Κρανς-Μοντάνα και για όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ολόκληρη η Ιταλία ζητά με έντονη φωνή αλήθεια και δικαιοσύνη και απαιτεί, ενόψει αυτής της συμφοράς, να ληφθούν αποφάσεις που θα σέβονται πλήρως τον πόνο και τις προσδοκίες των οικογενειών.

Ταγιάνι: «Να αφαιρεθεί η έρευνα από το καντόνι»

«Η πρόταση είναι να αφαιρεθεί η έρευνα από το καντόνι (του Βαλαί) και, κατ’ εξαίρεση, να ανατεθεί σε άλλο καντόνι. Μου φαίνεται ότι μέχρι στιγμής η καντονιακή δικαιοσύνη δεν ρίχνει φως στην υπόθεση. Η έκκλησή μας προς τις πολιτικές αρχές είναι να ασκήσουν πίεση ώστε η διαδικασία να προχωρήσει» ζητά ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Για τον υπουργό Εξωτερικών, η αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι και η απελευθέρωση της συζύγου του Τζέσικα «προσβάλλουν τα αισθήματα των Ιταλών». Και συνεχίζει: «Αναμένουμε από τη Δικαιοσύνη να επιταχύνει τους χρόνους της ποινικής διαδικασίας», καθώς οι καθυστερήσεις στις έρευνες «ήταν παράλογες».

«Θέλουμε να μάθουμε ποιος κατέβαλε την εγγύηση», προσθέτει ο Ταγιάνι, αναφερόμενος στον μυστηριώδη «φίλο» του ζεύγους Μορέτι που παρενέβη υπέρ τους, και επίσης «αν υπάρχουν συνέργειες σε όσα συνέβησαν» στο μπαρ Le Constellation.

«Είμαστε βαθιά αγανακτισμένοι», λέει ακόμη ο υπουργός. «Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο, όπως απαράδεκτη είναι και η βραδύτητα» με την οποία προχωρούν οι ελβετικές δικαστικές αρχές.

Ο επικεφαλής της Φαρνεζίνα γνωστοποίησε ότι είχε «μακρά συνομιλία με την πρωθυπουργό Μελόνι και και οι δύο είμαστε αγανακτισμένοι, και ως γονείς. Είναι απαράδεκτο να αφήνεται ελεύθερος κάποιος που είναι αντικειμενικά υπεύθυνος για όσα συνέβησαν».

Πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας: «Σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών»

Για την υπόθεση παρενέβη και ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Γκι Παρμελέν, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Blick:
«Μπορούμε να κατανοήσουμε την αγανάκτηση, αλλά στην Ελβετία έχουμε διαφορετικές διαδικασίες από τις ιταλικές και τα δύο νομικά συστήματα δεν πρέπει να συγχέονται. Πρέπει να σεβαστούμε τη διάκριση των εξουσιών και η πολιτική δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Η Δικαιοσύνη οφείλει να διεξάγει τις έρευνές της με διαφάνεια και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν λάθη. Το ίδιο ισχύει και σε πολιτικό επίπεδο».
Ο Παρμελέν συνέχισε: «Πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες των θυμάτων. Γι’ αυτό χθες, μαζί με την εισαγγελία, εξηγήσαμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε, σε συνεργασία με το καντόνι Βαλαί, για να τις συνοδεύσουμε. Και θα είναι μια μακρά διαδικασία».

Εισαγγελέας: «Δεν αποφυλάκισα εγώ τον Μορέτι»

«Δεν θέλω να προκαλέσω διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ελβετίας», αλλά «δεν θα υποκύψω σε ενδεχόμενη πίεση από τις ιταλικές αρχές», δηλώνει η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλαί, Μπεατρίς Πιλού, επικεφαλής της έρευνας για τη σφαγή της Πρωτοχρονιάς στο Κρανς-Μοντάνα, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν εκείνη που αποφυλάκισε τον Ζακ Μορέτι και διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για «απόφαση του Δικαστηρίου Αναγκαστικών Μέτρων».

