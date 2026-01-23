Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο από την αρχή της φονικής πυρκαγιάς - 70 τραυματίες ακόμη νοσηλεύονται

Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άτομα.

Στα νέα πλάνα, φαίνονται σερβιτόροι να φτάνουν ο ένας πίσω από τον άλλον στο θέρετρο, ενώ κρατούν μπουκάλια με πυροτεχνήματα. Ανάμεσα σε αυτούς, είναι και η Cyane Panine, η γυναίκα που εμφανίζεται στις εικόνες να φοράει κράνος και να κάθεται στους ώμους ενός συναδέλφου της, καθώς και η διευθύντρια του καταστήματος, Jessica Moretti.

Δείτε το βίντεο:

DOCUMENT BFMTV - De nouvelles images, tournées par un client, montrent le début de l'incendie du bar de Crans-Montana pic.twitter.com/E5PD1XJ4Vc — BFM (@BFMTV) January 23, 2026

70 από τους 116 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι 70 από τους 116 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται από την φονική πυρκαγιά, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τις ομοσπονδιακές αρχές και τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, συνολικά 26 τραυματίες παρέμεναν αυτήν την εβδομάδα σε ελβετικά νοσοκομεία: 12 στη Ζυρίχη, 10 στη Λωζάνη, δύο στο Βαλέ (όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά) και δύο στη Γενεύη.

Από την πλευρά του, το ομοσπονδιακό Γραφείο προστασίας του πληθυσμού (OFPP) ανέφερε στο AFP πως άλλοι 44 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται, σύμφωνα με το OFPP, 18 υπήκοοι ξένων χωρών, 17 Ελβετοί και εννέα υπήκοοι ξένων χωρών που διαμένουν στην Ελβετία.

Τα νοσοκομεία και οι τοπικές Αρχές δεν δίνουν, σε γενικές γραμμές, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ασθενών, όμως έχει γίνει γνωστό πως πολλοί τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα.

Η φωτιά στο μπαρ Le Constellation, με θύματα κυρίως εφήβους και νέους, προκλήθηκε, σύμφωνα με την έρευνα, από τις σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, που είχαν ως αποτέλεσμα να αναφλεγεί ο ηχομονωτικός αφρός που κάλυπτε το ταβάνι του υπογείου.

