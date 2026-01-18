Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε φυγή

Ψευδείς καταθέσεις στους εισαγγελείς για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, φέρεται να έδωσε η συνιδιοκτήτρια του μπαρ Le Constellation, Τζέσικα Μορέτι και αφορά σε τουλάχιστον δύο περιστατικά, όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά στοιχεία που έδωσαν οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων.

Το πρώτο έχει να κάνει με τον κίνδυνο φυγής, που μέχρι τώρα δεν είχε ληφθεί υπόψη από τους Ελβετούς ανακριτές και δικαστές, οι οποίοι της επέτρεψαν την κατ' οίκον κράτηση, σε αντίθεση με τον σύζυγό της Ζακ, συνέταιρο του κλαμπ, ο οποίος κατέληξε στη φυλακή.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην αναπαράσταση του τι έκανε όταν ξέσπασε η πυρκαγιά που σκότωσε 40 άτομα, κυρίως νέους που είχαν μπει στο μαγαζί της μόνο για να γιορτάσουν την έλευση του 2026. Συγκεκριμένα, την παρουσία εικόνων στο τηλέφωνό της, κάτι που αρνείται.

Το βίντεο που δεν υπήρχε

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Τζέσικα δήλωσε ότι δεν είχε στο κινητό της κανένα βίντεο από τη βραδιά της Πρωτοχρονιάς στο Le Constellation. Ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει κάτι εντελώς διαφορετικό. Η γυναίκα φέρεται να έχει απαθανατιστεί από έναν από τους πελάτες ενώ βιντεοσκοπούσε όχι μόνο την πομπή με τα μπουκάλια με τα λαμπερά κεριά. Φέρεται να κατέγραψε και την έναρξη της πυρκαγιάς που προκάλεσε 40 νεκρούς και 117 τραυματίες. Το βίντεο και οι εικόνες κατατέθηκαν στην εισαγγελία της Σιόν από τον δικηγόρο Ρομάν Τζόρνταν, ο οποίος εκπροσωπεί διάφορα θύματα και τις οικογένειές τους. Διάφορες μαρτυρίες επιβεβαιώνουν αυτή την αναπαράσταση, ξεκινώντας από εκείνη της Λουίζ, μιας από τις σερβιτόρες που είχε βάρδια το μοιραίο βράδυ.

Η μαρτυρία της Λουίζ

Η Λουίζ ήταν μέρος της πομπής για να φέρει σαμπάνια στα τραπέζια, με επικεφαλής την Cyane Panine στους ώμους ενός συναδέλφου: σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πυρσοί στα μπουκάλια πιθανότατα προκάλεσαν τη φωτιά.

«Η Cyane είχε καθίσει στους ώμους του Mathieu, όπως είχε κάνει και πριν. Η Τζέσικα ήταν μαζί μας, δεν θυμάμαι αν είχε μπουκάλι στο χέρι. Ξέρω ότι γύριζε. Νομίζω ότι ήμασταν επτά ή οκτώ σε αυτή τη σειρά. Η Τζέσικα μας ακολούθησε». Η σερβιτόρα βασανίζεται που επέζησε και λέει ότι δεν αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά: «Είδα ένα πλήθος να ανεβαίνει τις σκάλες, αλλά κανείς δεν φώναξε «Φωτιά!». Είδα και την Τζέσικα να φεύγει». Και πάλι: «Χάσαμε μεταξύ 30 και 35 δευτερολέπτων. Με τη μουσική να παίζει στο βάθος, ο κόσμος δεν φώναζε. Είχαμε την πλάτη μας και δεν μπορούσαμε να δούμε τη φωτιά. Συνεχίσαμε».

Crans-Montana: Louise, seule salariée indemne et traumatisée, raconte la nuit qui a viré à la tragédie pic.twitter.com/uygql8ilY4 — BFM (@BFMTV) January 17, 2026

Τα διαγραμμένα στοιχεία στο τηλέφωνο

Σε μία από τις πολλές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην εισαγγελία της Σιόν, όπως υπενθυμίζει η εφημερίδα Il Messaggero, ο δικηγόρος Jordan κατηγορεί τους δικαστές ότι έχασαν πολύτιμο χρόνο επιτρέποντας στους Μορέτι να καταστρέψουν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

«Αφέθηκαν χωρίς κανένα περιορισμό μέχρι την ακροαματική διαδικασία της 9ης Ιανουαρίου», στο τέλος της οποίας διατάχθηκαν προληπτικά μέτρα.

Ο δικηγόρος συνεχίζει: «Είχαν άφθονες ευκαιρίες να επινοήσουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων και να καταστρέψουν ή να αλλοιώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, να διαγράψουν το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών τους, να καταστρέψουν έγγραφα ή να επηρεάσουν τις μαρτυρίες».

Οι δικηγόροι κατήγγειλαν τη διαγραφή των λογαριασμών και του ιστότοπου του Le Constellation στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά την τραγωδία, «ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούσαν να εργάζονται για τη διάσωση των θυμάτων επί τόπου». Αρκετές φωτογραφίες που έχουν ήδη δοθεί στους ερευνητές δείχνουν «μια μελαχρινή γυναίκα με μακριά ίσια μαλλιά, φορώντας ένα αμάνικο μαύρο φόρεμα με πούλιες, κρατώντας ένα αναμμένο μπουκάλι σαμπάνια στο αριστερό της χέρι και βιντεοσκοπώντας την πομπή με το δεξί».

Το τηλέφωνο άναψε ενώ βιντεοσκοπούσε τη φωτιά

Στις ίδιες εικόνες, στο βάθος, φαίνεται η Cyane Panine με το κράνος στους ώμους της συναδέλφου της, μπουκάλια με αναμμένα κεριά στο χέρι και τη φωτιά να καίει πάνω από το κεφάλι της. «Αυτή η σκηνή ταιριάζει απόλυτα με την κάμερα της μελαχρινής γυναίκας, Τζέσικα Μορέτι», τονίζει ο δικηγόρος Τζόρνταν.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει την ίδια γυναίκα να ανεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες κατευθυνόμενη προς την έξοδο ακριβώς τη στιγμή που η φωτιά πρόκειται να εκραγεί. «Το περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου της Τζέσικα Μορέτι είναι κρίσιμο, αφού είναι σχεδόν σίγουρα αυτή που κινηματογράφησε την αρχή της φωτιάς: μπορούμε να δούμε το τηλέφωνό της φωτισμένο, στραμμένο προς το ταβάνι καθώς παίρνει φωτιά, κάτι που μάλλον δεν παρατήρησε στο χάος της στιγμής».

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ωστόσο, «ισχυρίστηκε ότι δεν είχε φωτογραφίες ή βίντεο από το βράδυ. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα ψέμα που, σύμφωνα με τη διαγραφή λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδεικνύει την πρόθεση να καταστραφούν ενοχοποιητικά στοιχεία». Τα τηλέφωνα του ζευγαριού κατασχέθηκαν μόλις στις 9 Ιανουαρίου, μετά την ακρόαση και τη μεγάλη επιμονή των δικηγόρων.

Το σχέδιο απόδρασης σε ιδιωτικό αεροπλάνο

Οι κατηγορίες εναντίον των Μορέτι πολλαπλασιάζονται. Όπως γράφει η Repubblica, ένας δικηγόρος καταγγέλλει την Τζέσικα για αποτυχία βοήθειας: κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς «ήταν παρούσα και έφυγε από τη θέση της χωρίς να ενημερώσει τους πελάτες ή να τους προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια».

Η δικηγόρος Νίνα Φουρνιέ ανέφερε στους εισαγγελείς: «Μάθαμε ότι ο ένας ή ο άλλος από τους συζύγους Μορέτι μπορεί να επικοινώνησε με ιδιωτική αεροπορική εταιρεία για να προετοιμάσει την απόδραση».

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου οι σύζυγοι θα εμφανιστούν ξανά ενώπιον των εισαγγελέων.

