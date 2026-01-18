Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε φυγή

Οι δικηγόροι των θυμάτων και των οικογενειών τους παραθέτουν αποδεικτικά στοιχεία στους εισαγγελείς καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Μορέτι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε φυγή
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ψευδείς καταθέσεις στους εισαγγελείς για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, φέρεται να έδωσε η συνιδιοκτήτρια του μπαρ Le Constellation, Τζέσικα Μορέτι και αφορά σε τουλάχιστον δύο περιστατικά, όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά στοιχεία που έδωσαν οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων.

Το πρώτο έχει να κάνει με τον κίνδυνο φυγής, που μέχρι τώρα δεν είχε ληφθεί υπόψη από τους Ελβετούς ανακριτές και δικαστές, οι οποίοι της επέτρεψαν την κατ' οίκον κράτηση, σε αντίθεση με τον σύζυγό της Ζακ, συνέταιρο του κλαμπ, ο οποίος κατέληξε στη φυλακή.

moretti.jpg

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην αναπαράσταση του τι έκανε όταν ξέσπασε η πυρκαγιά που σκότωσε 40 άτομα, κυρίως νέους που είχαν μπει στο μαγαζί της μόνο για να γιορτάσουν την έλευση του 2026. Συγκεκριμένα, την παρουσία εικόνων στο τηλέφωνό της, κάτι που αρνείται.

Το βίντεο που δεν υπήρχε

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Τζέσικα δήλωσε ότι δεν είχε στο κινητό της κανένα βίντεο από τη βραδιά της Πρωτοχρονιάς στο Le Constellation. Ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει κάτι εντελώς διαφορετικό. Η γυναίκα φέρεται να έχει απαθανατιστεί από έναν από τους πελάτες ενώ βιντεοσκοπούσε όχι μόνο την πομπή με τα μπουκάλια με τα λαμπερά κεριά. Φέρεται να κατέγραψε και την έναρξη της πυρκαγιάς που προκάλεσε 40 νεκρούς και 117 τραυματίες. Το βίντεο και οι εικόνες κατατέθηκαν στην εισαγγελία της Σιόν από τον δικηγόρο Ρομάν Τζόρνταν, ο οποίος εκπροσωπεί διάφορα θύματα και τις οικογένειές τους. Διάφορες μαρτυρίες επιβεβαιώνουν αυτή την αναπαράσταση, ξεκινώντας από εκείνη της Λουίζ, μιας από τις σερβιτόρες που είχε βάρδια το μοιραίο βράδυ.

cran-montana.jpg

Η μαρτυρία της Λουίζ

Η Λουίζ ήταν μέρος της πομπής για να φέρει σαμπάνια στα τραπέζια, με επικεφαλής την Cyane Panine στους ώμους ενός συναδέλφου: σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πυρσοί στα μπουκάλια πιθανότατα προκάλεσαν τη φωτιά.

«Η Cyane είχε καθίσει στους ώμους του Mathieu, όπως είχε κάνει και πριν. Η Τζέσικα ήταν μαζί μας, δεν θυμάμαι αν είχε μπουκάλι στο χέρι. Ξέρω ότι γύριζε. Νομίζω ότι ήμασταν επτά ή οκτώ σε αυτή τη σειρά. Η Τζέσικα μας ακολούθησε». Η σερβιτόρα βασανίζεται που επέζησε και λέει ότι δεν αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά: «Είδα ένα πλήθος να ανεβαίνει τις σκάλες, αλλά κανείς δεν φώναξε «Φωτιά!». Είδα και την Τζέσικα να φεύγει». Και πάλι: «Χάσαμε μεταξύ 30 και 35 δευτερολέπτων. Με τη μουσική να παίζει στο βάθος, ο κόσμος δεν φώναζε. Είχαμε την πλάτη μας και δεν μπορούσαμε να δούμε τη φωτιά. Συνεχίσαμε».

Τα διαγραμμένα στοιχεία στο τηλέφωνο

Σε μία από τις πολλές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην εισαγγελία της Σιόν, όπως υπενθυμίζει η εφημερίδα Il Messaggero, ο δικηγόρος Jordan κατηγορεί τους δικαστές ότι έχασαν πολύτιμο χρόνο επιτρέποντας στους Μορέτι να καταστρέψουν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

«Αφέθηκαν χωρίς κανένα περιορισμό μέχρι την ακροαματική διαδικασία της 9ης Ιανουαρίου», στο τέλος της οποίας διατάχθηκαν προληπτικά μέτρα.

Ο δικηγόρος συνεχίζει: «Είχαν άφθονες ευκαιρίες να επινοήσουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων και να καταστρέψουν ή να αλλοιώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, να διαγράψουν το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών τους, να καταστρέψουν έγγραφα ή να επηρεάσουν τις μαρτυρίες».

Οι δικηγόροι κατήγγειλαν τη διαγραφή των λογαριασμών και του ιστότοπου του Le Constellation στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά την τραγωδία, «ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούσαν να εργάζονται για τη διάσωση των θυμάτων επί τόπου». Αρκετές φωτογραφίες που έχουν ήδη δοθεί στους ερευνητές δείχνουν «μια μελαχρινή γυναίκα με μακριά ίσια μαλλιά, φορώντας ένα αμάνικο μαύρο φόρεμα με πούλιες, κρατώντας ένα αναμμένο μπουκάλι σαμπάνια στο αριστερό της χέρι και βιντεοσκοπώντας την πομπή με το δεξί».

Το τηλέφωνο άναψε ενώ βιντεοσκοπούσε τη φωτιά

Στις ίδιες εικόνες, στο βάθος, φαίνεται η Cyane Panine με το κράνος στους ώμους της συναδέλφου της, μπουκάλια με αναμμένα κεριά στο χέρι και τη φωτιά να καίει πάνω από το κεφάλι της. «Αυτή η σκηνή ταιριάζει απόλυτα με την κάμερα της μελαχρινής γυναίκας, Τζέσικα Μορέτι», τονίζει ο δικηγόρος Τζόρνταν.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει την ίδια γυναίκα να ανεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες κατευθυνόμενη προς την έξοδο ακριβώς τη στιγμή που η φωτιά πρόκειται να εκραγεί. «Το περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου της Τζέσικα Μορέτι είναι κρίσιμο, αφού είναι σχεδόν σίγουρα αυτή που κινηματογράφησε την αρχή της φωτιάς: μπορούμε να δούμε το τηλέφωνό της φωτισμένο, στραμμένο προς το ταβάνι καθώς παίρνει φωτιά, κάτι που μάλλον δεν παρατήρησε στο χάος της στιγμής».

kran-montana-elvetia.jpg

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ωστόσο, «ισχυρίστηκε ότι δεν είχε φωτογραφίες ή βίντεο από το βράδυ. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα ψέμα που, σύμφωνα με τη διαγραφή λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδεικνύει την πρόθεση να καταστραφούν ενοχοποιητικά στοιχεία». Τα τηλέφωνα του ζευγαριού κατασχέθηκαν μόλις στις 9 Ιανουαρίου, μετά την ακρόαση και τη μεγάλη επιμονή των δικηγόρων.

Το σχέδιο απόδρασης σε ιδιωτικό αεροπλάνο

Οι κατηγορίες εναντίον των Μορέτι πολλαπλασιάζονται. Όπως γράφει η Repubblica, ένας δικηγόρος καταγγέλλει την Τζέσικα για αποτυχία βοήθειας: κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς «ήταν παρούσα και έφυγε από τη θέση της χωρίς να ενημερώσει τους πελάτες ή να τους προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια».

Η δικηγόρος Νίνα Φουρνιέ ανέφερε στους εισαγγελείς: «Μάθαμε ότι ο ένας ή ο άλλος από τους συζύγους Μορέτι μπορεί να επικοινώνησε με ιδιωτική αεροπορική εταιρεία για να προετοιμάσει την απόδραση».

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου οι σύζυγοι θα εμφανιστούν ξανά ενώπιον των εισαγγελέων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, πώς μπορεί να το επιτύχει και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε στο Μιχαλίτσι 75χρονος αγνοούμενος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με δεμένο το ρύγχος του στα Πλατανίδια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτανί: Απόδειξη ζωής - Συναντήθηκε με την οικογένειά του σύμφωνα με ΜΚΟ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Έκλειναν επί χρόνια μετανάστες σε υπόγεια φυλακή - «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 1.000 νέα δέντρα στην Τριανδρία

16:42LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στην Αγγλία: Απολύουν νοσοκόμα γιατί αποκάλεσε... «κύριο» τρανς παιδόφιλο!

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν τα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

16:42LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με δεμένο το ρύγχος του στα Πλατανίδια

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ