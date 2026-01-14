Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως τη δημοσιότητας για την σερβιτόρα που φέρεται να προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ της Ελβετίας, στο Κραν Μοντανά, και ήταν και η ίδια μεταξύ των θυμάτων.

Η Cyane Panine αναγνωρίστηκε ως η γυναίκα που εμφανίζεται στις εικόνες να φοράει κράνος και να κρατάει βεγγαλικά λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Όσοι βρίσκονται κοντά στον Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του μπαρ στις ελβετικές Άλπεις, λένε εδώ και αρκετές ημέρες ότι η κοπέλα θεωρούνταν μέλος της οικογένειάς τους, καθώς είχε σχέση με τον «υιοθετημένο γιο» του διευθυντή. Ήταν ο ίδιος ο Μορέτι που, φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, τη βρήκε ακίνητη πίσω από την πόρτα υπηρεσίας που είχε μείνει μπλοκαρισμένη. Λέει ότι προσπάθησε να κάνει ανάνηψη για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Καθισμένη στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου, ήταν αυτή που κατά λάθος προκάλεσε κατά τα φαινόμενα τη φωτιά.

Η οικογένεια Μορέτι ισχυρίστηκε ότι την είχε σαν νύφη

Η σερβιτόρα Cyane Panine, που έχασε τη ζωή της στη φωτιά, περιγράφεται από το ζευγάρι που διαχειριζόταν το μαγαζί, Jacques και Jessica Moretti, ως «μέλος της οικογένειας». «Ήταν σαν νύφη για μας, σαν μικρή μου αδελφή. Πέρασε τα Χριστούγεννα μαζί μας. Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε η Jessica Moretti. Είχε σχέση με έναν μάγειρα που ήταν στενός φίλος του ζευγαριού, τον είχαν σαν υιοθετημένο γιο. Ο σύντροφός της τη θυμάται ως «ένα εξαιρετικό και λαμπερό κορίτσι».

Ήταν όμως αυτή η σχέση της σερβιτόρας με το ζεύγος Μορέτι;

Νέες αποκαλύψεις από την οικογένεια της κοπέλας

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειάς της, απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες των εργοδοτών της: «Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη». Οι αγαπημένοι της πιστεύουν ότι η ευθύνη βαρύνει τη διεύθυνση και τις αρχές.

Η νεαρή κοπέλα που έχασε τραγικά τη ζωή της στην πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήταν, στην πραγματικότητα, η κοπέλα του Jean-Marc Gabrielli, ο οποίος θεωρείται ο «υιοθετημένος γιος» του διευθυντή. Ο Gabrielli εξήγησε ότι η Cyane «είχε επιστρέψει στη δουλειά για μια σεζόν» αυτόν τον χειμώνα με τους Μορέτι, χαρακτηρίζοντάς την ως «εξαιρετικό κορίτσι» σε συνέντευξή της στο BFMTV . Η δε Τζέσικα Μορέτι την περιέγραψε σαν μικρή της αδερφή.

Αυτά τα σχόλια είναι «απαράδεκτα» για την οικογένεια της 24χρονης, όπως δήλωσε η δικηγόρος τους, Σόφι Χαένι, στην εφημερίδα Le Figaro . «Η Τζέσικα και ο Ζακ Μορέτι φαίνεται να τονίζουν μια πολύ έντονη στοργή, φιλία και στενή σχέση με την 24χρονη. Περιγράφεται πρακτικά ως μέλος της οικογένειάς τους. Η Τζέσικα Μορέτι αναφέρεται στην υπάλληλό της ως «τη μικρή της προστατευόμενη» και

«τη μικρή της αδερφή». Ο Ζακ Μορέτι την αποκαλεί μάλιστα «νύφη». Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι αρκετά διαφορετική », εξήγησε η δικηγόρος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο: «Η Cyane και το ζεύγος Moretti δεν είχαν τόσο στενή σχέση. Αυτό είναι ξεκάθαρα εμφανές από τα πολύ επαγγελματικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, ακόμη και την ημέρα της πυρκαγιάς. Αυτό λέει πολλά».

«Υπέφερε από τις συνθήκες εργασίας της»

«Είχε παραπονεθεί αρκετές φορές στους γονείς της για τις συνθήκες εργασίας της το 2025. Οι μέρες της ήταν έντονες: ξεκινούσαν στο Senso (ένα εστιατόριο με μπέργκερ που διαχειρίζονταν οι Μορέτι στο Κραν Μοντανά) και στη συνέχεια τελείωνε την ημέρα της στο Constellation μέχρι νωρίς το πρωί. Βρισκόταν σε κατάσταση σωματικής εξάντλησης», εξηγεί ο δικηγόρος.

«Η Cyane είπε στους αγαπημένους της ότι υπέφερε από τις συνθήκες εργασίας της. Λίγο πριν από τον θάνατό της, η Cyane είπε στην οικογένειά της για την εξάντληση, τόσο σωματική όσο και ψυχική. Υποστήριξε ότι δεν καταλάβαινε την έλλειψη ενσυναίσθησης και κατανόησης από τους εργοδότες της», πρόσθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εντάσεις μεταξύ της Cyane και της οικογένειας Μορέτι φέρονται να προέκυψαν πριν από αρκετούς μήνες και μάλιστα κλιμακώθηκαν σε νομικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η νεαρή γυναίκα ήθελε να δημοσιοποιηθούν αυτά τα ζητήματα και ως εκ τούτου υπέβαλε «αιτήματα στην υπηρεσία προστασίας των εργαζομένων (Εργατικό Δικαστήριο στη Σιόν) μέσω των συνδικάτων» τον Οκτώβριο του 2024. Μέσω αυτών των αιτημάτων, η Cyane ζήτησε «γραπτή σύμβαση εργασίας, πιστοποιητικό εργασίας και εκκαθαριστικά μισθοδοσίας», εξήγησε ο δικηγόρος. «Μετά από μια σεζόν στη νότια Γαλλία, ωστόσο, η Cyane συμφώνησε να επιστρέψει στο Κραν στα τέλη Νοεμβρίου 2025», πρόσθεσε.

Κακόβουλα μηνύματα στο διαδίκτυο

Από τότε που αποκαλύφθηκε η σχέση της με τον Jean-Marc, η Cyane έχει γίνει στόχος μηνυμάτων μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία την κατηγορούν ότι ήταν η σερβιτόρα που κρατούσε μπουκάλια σαμπάνιας με λαμπερά κεριά και έτσι έβαλε τη φωτιά στο μπαρ.

«Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου 2025, η δουλειά της Cyane ήταν να υποδεχτεί τους καλεσμένους και να τους βάλει να καθίσουν. Δεν έπρεπε να σερβίρει στα τραπέζια. Η Jessica Moretti της ζήτησε να κατέβει κάτω για να βοηθήσει τους συναδέλφους της, δεδομένου του μεγάλου αριθμού μπουκαλιών που είχαν παραγγελθεί. Η Cyane απλώς ακολούθησε τις οδηγίες που δόθηκαν, έκανε τη δουλειά της και το έκανε μπροστά στον διευθυντή. Δεν ενημερώθηκε ποτέ για τον κίνδυνο της οροφής και δεν έλαβε καμία εκπαίδευση ασφαλείας», υποστηρίζει ο δικηγόρος της, τονίζοντας ότι η Cyane είναι πρώτα και κύρια θύμα αυτής της τραγωδίας.

