Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η Λουίζ, η μόνη υπάλληλος που σώθηκε από την κόλαση φωτιάς

Ήταν η μόνη από τους συναδέλφους της που γλίτωσε σωματικά τουλάχιστον από τη φονική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τώρα έχει υποστεί ψυχικά τραύματα

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η Λουίζ, η μόνη υπάλληλος που σώθηκε από την κόλαση φωτιάς
Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε προσπαθώντας να σωθεί από την κόλαση φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, βλέποντας τους συναδέρφους της και νεαρά παιδιά να καίγονται ζωντανά, περιγράφει η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που κατάφερε να σωθεί.

Η Γαλλίδα, ήταν η πρώτη υπάλληλος του μπαρ Constellation που έδωσε συνέντευξη στο BFMTV και ομολογεί από τότε δυσκολεύεται να κοιμηθεί. «Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, των ανθρώπων που δούλευα, τους οποίους αναγνώριζα έξω, καμένα. Η μυρωδιά παραμένει στη μύτη μου».

Εξηγεί ότι έχει «μηδενική σχέση» με το ζεύγος Μορέτι και πως ξεκίνησε να δουλεύει στο μπαρ στις 11 Δεκεμβρίου.

Για την έναρξη της φωτιάς περιγράφει πως τα μπουκάλια προορίζονταν για νέους που κάθονταν σε ένα τετράγωνο στα δεξιά καθώς κατέβαινες τις σκάλες.

«Ήταν η ομάδα που είχε κάνει κράτηση για τα περισσότερα μπουκάλια», αφηγείται η Λουίζ. Πιθανώς περιμένοντας μεγαλύτερο κοινό, η ομάδα είχε ζητήσει από τον σερβιτόρο να περιμένει λίγο πριν τα φέρει έξω. Και γύρω στη 1:10 π.μ., «ένα από τα αγόρια με φώναξε και μου είπε: "Ήρθε η ώρα, θα τα στείλουμε όλα έξω"».

Έτσι, οι υπάλληλοι παίρνουν θέσεις, σύμφωνα με ένα καλά καθορισμένο σχέδιο. «Η Τζέσικα με έστειλε στο γραφείο για να πάρω στολές για να προετοιμαστώ για την αποστολή των μπουκαλιών». «Είχαμε αποφασίσει να στείλουμε όλα τα μπουκάλια ταυτόχρονα, περίπου δώδεκα μπουκάλια».

Φορούν τις στολές τους, κυρίως μάσκες, ανάβουν όλα τα κεριά «ταυτόχρονα», βάζουν μουσική που τους ζητούν οι πελάτες και περιφέρονται στο μπαρ, καταλήγοντας στα τραπέζια των πελατών. «Νομίζω ότι ήμασταν επτά ή οκτώ άτομα σε αυτή τη στήλη με τα μπουκάλια». Σε αυτή τη στήλη, υπήρχαν μάλιστα «τουλάχιστον δύο πελάτες» που τους βοηθούσαν.

Η Κιάν είναι μπροστά. «Είχε προηγουμένως καθίσει στους ώμους του Ματιέ, όπως είχε κάνει και πριν, κυρίως μια εβδομάδα νωρίτερα», λέει η Λουίζ. Όταν φτάνουν στο τραπέζι όλα αλλάζουν, «όλοι είναι μεταμφιεσμένοι. Η Κιάν έχει κράνος στο κεφάλι της, ο Ματιέ έχει και μάσκα. Ίσως το οπτικό τους πεδίο... Εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερα ότι είχε ξεκινήσει η φωτιά. Την είδα αργότερα σε βίντεο».

Σε κάθε περίπτωση, για τη Λουίζ, ο χρόνος που χάθηκε για να συνειδητοποιήσει ότι η φωτιά εξαπλωνόταν ήταν κρίσιμος. «Σε αυτά τα βίντεο, μπορείτε να δείτε καθαρά ότι η φωτιά ξεκίνησε μόλις φύγαμε με τα μπουκάλια. Χάσαμε μεταξύ 30 και 35 δευτερολέπτων. Με τη μουσική να παίζει, ο κόσμος δεν φώναζε «φωτιά». Είχαμε γυρίσει την πλάτη μας και δεν μπορούσαμε να δούμε τη φωτιά. Συνεχίσαμε».

Όταν η Λουίζ βλέπει μια κίνηση πλήθους και αντιλαμβάνεται τη φωτιά, είναι πολύ αργά: «Αναρωτιόμουν αν είχα χρόνο να πάω πίσω από το μπαρ να πάρω έναν κουβά νερό, αλλά ήταν πολύ αργά, όλα είχαν ήδη καεί».

Μόλις που προλαβαίνει να φωνάξει «Όλοι έξω, θα εκραγεί!» και φεύγει. Η Λουίζ είναι πολύ τυχερή. Καταφέρνει να βγει, λίγο πολύ, από την κύρια πόρτα ανάμεσα στις πρώτες, προτού το μπαρ τυλιχθεί ολοσχερώς στις φλόγες.

Έξω, επικρατούσε χάος. «Είχα την εντύπωση ότι οι πυροσβέστες άργησαν πολύ να φτάσουν». «Υπήρχαν θύματα εγκαυμάτων παντού, και η μυρωδιά... Ήταν φρικτή».

«Προσπαθώ να βοηθήσω άλλους, να βοηθήσω μερικούς ανθρώπους. Μου δίνουν λεκάνες με νερό, πυροσβεστήρες. Όλοι φωνάζουν. Κάνουμε τα πάντα», θυμάται η Λουίζ, και μετά βρήκε έναν τραυματισμένο φίλο της και τον πήγε στα επείγοντα στο Σιόν.

Όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας, η Λουίζ έδωσε στους ερευνητές σύντομες απαντήσεις. Είχε οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς; Κούνησε το κεφάλι της αρνητικά. Υπήρχαν πυροσβεστήρες στο μπαρ; «Νομίζω ότι υπάρχει ένας στο μπαρ του επάνω ορόφου. Στο κάτω όροφο, δεν ξέρω.» Οι έξοδοι κινδύνου; Η Λουίζ μπέρδεψε την πόρτα εξυπηρέτησης με έξοδο κινδύνου.

Είχε οδηγίες σχετικά με τη χρήση βεγγαλικών; «Δεν μου είπαν ποτέ τίποτα γι' αυτό». Είχε δει ποτέ υπαλλήλους να σκαρφαλώνουν ο ένας στον ώμο του άλλου για να κουβαλούν μπουκάλια που περιείχαν κεριά; Το είχε δει δύο φορές σε λιγότερο από ένα μήνα εργασίας.

