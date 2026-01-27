Κρανς-Μοντάνα - Παραδοχή του Ζακ Μορέτι: «Τα πάνελ της οροφής; Ίσως ήταν μουλιασμένα από αλκοόλ»

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Constellation» στο Κραν Μοντανά, όπου σημειώθηκε η τραγωδία την Πρωτοχρονιά, απέρριψε κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ωστόσο τι έγινε με τα ηχοαπορροφητικά πάνελ;

Μπορεί να ήταν εμποτισμένα με αλκοόλ, κάτι που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι διασκεδάζουν σε ένα κλαμπ; Ο Ζακ Μορέτι, για άλλη μια φορά έτοιμος να αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη ή παραβάσεις ασφαλείας, εμφανίστηκε την περασμένη Τρίτη ενώπιον της Catherine Seppey, αναπληρώτριας γενικής εισαγγελέα του καντονιού του Valais, και 25 δικηγόρων που εκπροσωπούν τις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το αντίγραφο της ανάκρισης που επικαλείται το ιταλικό προακτορείο ANSA. «Στο Constellation, σεβαστήκαμε όλους τους κανόνες. Η έξοδος κινδύνου ήταν πάντα ανοιχτή. Οι πυροσβεστήρες ήταν εκεί. Και οι πινακίδες, οι προειδοποιητικές, τοποθετήθηκαν από επαγγελματίες», φέρεται να διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της μακράς ανάκρισης ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Crans-Montana που έπιασε φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ ήταν ίσως «μουσκεμένα από αλκοόλ»

Εν ολίγοις, ο Moretti υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά σθεναρά τις πράξεις του, μάλιστα αντιδρώντας στους δικηγόρους που εκπροσωπούσαν τις οικογένειες των 40 θυμάτων της τραγωδίας, εκτός από τους 116 τραυματίες.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας, ωστόσο, τον πίεσε για τις διάφορες ανησυχητικές πτυχές που φαίνεται να κατέστησαν δυνατή την καταστροφή. Πρώτα και κύρια, τα εξαιρετικά εύφλεκτα πάνελ απορρόφησης ήχου που κρέμονταν από την οροφή. Ποιος τα επέλεξε και τα διαχειρίστηκε, και πώς; «Όταν αγόρασα τον αφρό και την κόλλα από τον Hornbach, διευκρίνισα ότι σκόπευα να τα χρησιμοποιήσω για ένα καφέ-μπαρ. Δεν θυμάμαι να διευκρίνισα ότι θα ήταν στο υπόγειο», απάντησε ο Moretti, προσθέτοντας ότι «το κύριο κριτήριο ήταν στην πραγματικότητα να υπάρχει ακουστικός αφρός για την αποφυγή κραδασμών στο κτίριο».

Όταν ρωτήθηκε αν τα σφουγγάρια ήταν βρώμικα ή μουσκεμένα, ο επιχειρηματίας άφησε άναυδους τους συνομιλητές του: «Είναι πιθανό να ψεκάστηκαν με αλκοόλ . Ο κόσμος διασκέδαζε, οπότε είναι αναπόφευκτα πιθανό ο αφρός να ήταν μουσκεμένος με αλκοόλ ή σκόνη. Δεν ξέρω».

Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ σαν και αυτό που «άρπαξε» στο μοιραίο μπαρ

Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ακουστικής ποιότητας ενός χώρου, μειώνοντας την αντήχηση και τις αντανακλάσεις του ήχου. Είναι διαφορετικά από τα ηχομονωτικά υλικά, τα οποία εμποδίζουν τη διέλευση του ήχου μεταξύ δωματίων.

Τύποι ηχοαπορροφητικών πάνελ

Αφρού (Foam Panels): Συχνά χρησιμοποιούνται σε home studios και δωμάτια οικιακού κινηματογράφου λόγω του χαμηλού κόστους και της ευκολίας τοποθέτησης. Διατίθενται σε διάφορα σχέδια (π.χ., πυραμίδας).

Συχνά χρησιμοποιούνται σε home studios και δωμάτια οικιακού κινηματογράφου λόγω του χαμηλού κόστους και της ευκολίας τοποθέτησης. Διατίθενται σε διάφορα σχέδια (π.χ., πυραμίδας). Από Πετροβάμβακα/Ορυκτοβάμβακα: Προσφέρουν πολύ καλή ηχοαπορροφητική απόδοση, ειδικά σε ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων. Συνήθως καλύπτονται με ύφασμα για αισθητικούς λόγους.

Προσφέρουν πολύ καλή ηχοαπορροφητική απόδοση, ειδικά σε ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων. Συνήθως καλύπτονται με ύφασμα για αισθητικούς λόγους. Ξύλινα (Akupanels): Αποτελούνται από λωρίδες ξύλου πάνω σε υπόστρωμα από τσόχα (felt). Προσφέρουν μια πιο αισθητικά ευχάριστη, διακοσμητική λύση, ιδανική για σύγχρονους χώρους, γραφεία και σπίτια.

Αποτελούνται από λωρίδες ξύλου πάνω σε υπόστρωμα από τσόχα (felt). Προσφέρουν μια πιο αισθητικά ευχάριστη, διακοσμητική λύση, ιδανική για σύγχρονους χώρους, γραφεία και σπίτια. Από τσόχα PET (PET felt): Κατασκευάζονται συχνά από ανακυκλωμένα υλικά, είναι βιώσιμα και προσφέρουν καλή απόδοση με μοντέρνα εμφάνιση.

Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε:

Γραφεία: Για μείωση του θορύβου και βελτίωση της παραγωγικότητας.

Για μείωση του θορύβου και βελτίωση της παραγωγικότητας. Στούντιο ηχογράφησης: Για ακριβή και ευχάριστη ηχητική εμπειρία.

Για ακριβή και ευχάριστη ηχητική εμπειρία. Οικιακούς χώρους: Για home cinema, σαλόνια ή οποιοδήποτε δωμάτιο με προβλήματα αντήχησης.

Για home cinema, σαλόνια ή οποιοδήποτε δωμάτιο με προβλήματα αντήχησης. Δημόσιους χώρους: Όπως εστιατόρια, αίθουσες συνεδρίων και σχολεία.

Για να επιλέξετε τα σωστά πάνελ, λάβετε υπόψη:

Τον τύπο του χώρου και το πρόβλημα: Διαφορετικά υλικά απορροφούν διαφορετικές συχνότητες.

Διαφορετικά υλικά απορροφούν διαφορετικές συχνότητες. Την αισθητική: Υπάρχουν πολλές διακοσμητικές επιλογές που ενσωματώνονται στο ντεκόρ.

Υπάρχουν πολλές διακοσμητικές επιλογές που ενσωματώνονται στο ντεκόρ. Την τοποθέτηση: Συνήθως τοποθετούνται σε τοίχους και οροφές στα σημεία των πρώτων ανακλάσεων του ήχου για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

Διαβάστε επίσης