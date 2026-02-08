Καλιφόρνια: Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην είσοδο σούπερ μάρκετ - Τέσσερις τραυματίες

Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην είσοδο ενός σούπερ μάρκετ στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Όλα συνέβησαν όταν ένας 49χρονος άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ Truckee Safeway το απόγευμα του Σαββάτου και τραυμάτισε τα τέσσερα άτομα, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της πόλης, προσθέτοντας ότι τα τραύματά τους είναι ελαφρά και δεν είναι απειλητικά για την ζωή τους. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο άνδρας, ο οποίος κατάγεται από την πόλη Coalinga της κοιλάδας San Joaquin της Καλιφόρνια, έπεσε σκόπιμα πάνω στους πεζούς και το κατάστημα.

Ο 39χρονος Scotty Mathewson είπε ότι ψώνιζε με τη σύζυγό του όταν άκουσε το όχημα να πέφτει πάνω στο μαγαζί. Ενώ η σύζυγός του κάλεσε το 911, ο Mathewson βοήθησε τους ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί, ενώ βεβαιώθηκε ότι κανείς δεν είχε παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια ή το αυτοκίνητο.

«Βλέπουμε καθημερινά πράγματα στις ειδήσεις και στο YouTube ή στην τηλεόραση και όλα μας φαίνονται τόσο απομακρυσμένα», είπε. «Τουλάχιστον για μένα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένιωσα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο κοντά σε εμάς».

Λίγο μετά την σύγκρουση, πεζοί και πελάτες φώναζαν στον οδηγό και προσπαθούσαν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος, αλλά ήταν κλειδωμένες. «Ο οδηγός καθόταν ήρεμα μέσα στο αμάξι μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να τον συλλάβει λίγα λεπτά αργότερα», εξήγησε ο Matthewson.

Ο 49χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για επίθεση με θανατηφόρο όπλο, καταστροφή περιουσίας και παραβίαση όρων αναστολής.