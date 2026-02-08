Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρω για ΤΝ και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη κινείται με ταχύτατους ρυθμούς και ότι «μεταβάλλει τα δεδομένα της οικονομίας, των σχέσεων εργασίας, της παιδείας και της έρευνας»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει για το 2026 ένα νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατομμυρίων ευρώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις σύγχρονες τεχνολογίες μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις», επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» του ACTION24, με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Βαγγέλη Γιακουμή. Όπως είπε, το νέο καθεστώς θα έχει βασικό στόχο οι επιχειρήσεις «να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να αποκτήσουν σύμβουλο και να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη κινείται με ταχύτατους ρυθμούς και ότι «μεταβάλλει τα δεδομένα της οικονομίας, των σχέσεων εργασίας, της παιδείας και της έρευνας». Όπως τόνισε, μπορεί να συμβάλλει «στο να κάνουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική και το κράτος πιο αποτελεσματικό», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαροί ηθικοί κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. «Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να παραμείνει εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ύπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στον Αναπτυξιακό Νόμο, επεσήμανε ότι δίνει προτεραιότητα «στη βιομηχανία, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία», σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος «αν θέλουμε να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, με περισσότερες εξαγωγές και καλύτερους μισθούς». Όπως ανέφερε, εγκρίθηκαν για τα δύο πρώτα καθεστώτα 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. ευρώ με δημόσια ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν - μεταξύ άλλων - τη μεταποίηση, τη βαριά βιομηχανία, τη χημική και τη μεταλλευτική βιομηχανία, δημιουργώντας περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως σημείωσε, δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, «στη Μακεδονία μας και στη Θράκη», όπου κατευθύνεται περίπου το 50% των επενδύσεων, ενισχύοντας έμπρακτα την παραγωγική βάση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «εδώ και τέσσερα χρόνια έχουν ξαναζωντανέψει», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής των Ηνωμένων Πολιτειών: «Η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, η DFC, έδωσε ένα ομολογιακό δάνειο 125 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εγγυηθήκαμε με νόμο του ελληνικού κράτους». Όπως ανέφερε, τα ναυπηγεία «έχουν πάρει μπροστά και χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται», ενώ με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα να επεκταθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες τους «στον ενεργειακό,στον διαμετακομιστικό, τον εμπορικό και τον λιμενικό τομέα». Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στην υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας με μια τεράστια κορεάτικη επιχείρηση, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική δραστηριότητα και στον τομέα της παραγωγής τροχαίου υλικού.

Για την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «εξαιρετικά αναγκαία», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να μιλάς για συνταγματική αναθεώρηση σήμερα χωρίς να πάρεις υπόψη σου τόσο κολοσσιαίες μεταβολές, όπως είναι αυτές που φέρνει το AI».

Αναφερόμενος στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι «πρέπει να γίνει ένα άλμα υπευθυνότητας και ωριμότητας» και πρόσθεσε: «Πρόκειται για υπόθεση που μας αφορά όλους. Πρέπει να δημιουργήσουμε συγκλίσεις και συναινέσεις, γιατί μιλάμε για το Σύνταγμα της χώρας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι δημοσκοπήσεις απηχούν προσωρινές καταστάσεις και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τα αποτελέσματα στις εκλογές θα είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη δημόσια συζήτηση γύρω από την κα Μαρία Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι υπάρχει κατανόηση και σεβασμός για την ανθρώπινη διάσταση, «σε ό,τι αφορά στην τραγωδία που βίωσε», σημειώνοντας ότι τα Τέμπη ήταν μια εθνική τραγωδία «για την οποία όλοι περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη». Τόνισε, ωστόσο, ότι «είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα το πολιτικό πρόσωπο και αρχηγός κόμματος. Δε βλέπω πολιτικές θέσεις που μπορεί να έχουν σοβαρή απήχηση στην ελληνική κοινωνία».

