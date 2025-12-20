Ο Μπιλ Κλίντον στην πισίνα του Επστάιν μαζί με την καταδικασμένη Μάξουελ

Οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον είναι μεταξύ των τελευταίων εγγράφων που έχουν δημοσιοποιηθεί από τους φακέλους Επστάιν, που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σε μια φωτογραφία στην πισίνα με τη Γκισλέιν Μάξγουελ και σε μια άλλη σε τζακούζι με μια άγνωστη γυναίκα.

Στο βιβλίο του με τις αναμνήσεις του 2024, Citizen: My Life After the White House, ο Κλίντον έγραψε: «Το συμπέρασμα είναι ότι, παρόλο που μου επέτρεψε να επισκεφτώ το έργο του ιδρύματός μου, το να ταξιδεύω με το αεροπλάνο του Επστάιν δεν άξιζε τα χρόνια των ανακρίσεων που ακολούθησαν. Μακάρι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ».

Η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και άλλα αδικήματα σε σχέση με τον Επστάιν το 2021.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι η ταυτοποίησή κάποιου ατόμου σε αυτά τα αρχεία δεν υποδηλώνει από μόνη της καμία παράνομη πράξη. Ενώ το πλαίσιο γύρω από αυτές τις φωτογραφίες είναι άγνωστο. Πάντως τα πρόσωπα που συνήθως καλύπτονται, είναι συνήθως θύματα του Επστάιν και όσων συμμετείχαν στις δραστηριοτητές του.

