Επίθεση στο Καπιτώλιο: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να τοποθέτησε βόμβες την παραμονή

Ο Μπράιαν Κόουλ δήλωσε σε πράκτορες του FBI πως πίστευε ότι οι εκλογές του 2020, στις οποίες επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, είχαν «κλαπεί»

Newsbomb

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να τοποθέτησε βόμβες την παραμονή
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ύποπτος σε βάρος του οποίου διενεργείται έρευνα από τις αρχές για την τοποθέτηση αυτοσχέδιων βομβών μπροστά στις έδρες των δυο μεγάλων αμερικανικών πολιτικών κομμάτων την παραμονή της εφόδου στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, διατάχθηκε χθες Παρασκευή να παραμείνει υπό κράτηση, μετά την αρχική ακροαματική διαδικασία σε βάρος του.

Η έδρα έδωσε εντολή ο Μπράιαν Κόουλ να παραμείνει προφυλακισμένος, χωρίς τη δυνατότητα προσωρινής απελευθέρωσης υφ’ όρον και μετά την καταβολή εγγύησης. Ο τριαντάρης Αφροαμερικανός συνελήφθη προχθές Πέμπτη στο Γούντζμπριτζ, στη Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία προγραμματίστηκε για την 15η Δεκεμβρίου.

Μυστήριο η ταυτότητα και τα κίνητρα

Ως τη σύλληψή του, επικρατούσε μυστήριο για την ταυτότητα και τα κίνητρα αυτού που τοποθέτησε τις αυτοσχέδιες βόμβες, οι οποίες δεν πυροδοτήθηκαν. Υπήρξαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την ενέργεια, παραμονή της εφόδου στην έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, την 6η Ιανουαρίου 2021, που έκαναν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπράιαν Κόουλ δήλωσε σε πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI, πως πίστευε ότι οι εκλογές του 2020, στις οποίες επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, είχαν «κλαπεί», ότι νικητής ήταν ο τότε απερχόμενος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ, ανέφεραν χθες ΜΜΕ, ανάμεσά τους το CBS News και το CNN, κάτι που μάλλον εξηγεί το κίνητρο.

Ποιες κατηγορίες τον βαρύνουν

Διώκεται για απόπειρα χρήσης εκρηκτικών υλών με κακόβουλους σκοπούς και μεταφορά εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη βίαιης ενέργειας.

Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη που ανακοινώθηκε έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια για την υπόθεση. Το FBI προσέφερε αμοιβή 500.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του υπόπτου.

Πολιτικά κίνητρα

Ερωτηθείσα για τα πιθανά πολιτικά κίνητρα ή τη σχέση με τις ενέργειές του και την επίθεση στο Καπιτώλιο, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είπε την Πέμπτη πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την 6η Ιανουαρίου 2021, εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, έξαλλοι διότι είχαν πιστέψει την—ανυπόστατη—καταγγελία του πως ηττήθηκε εξαιτίας απάτης, έκαναν έφοδο στην έδρα του Κογκρέσου για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Τη 20ή Ιανουαρίου, με άλλα λόγια την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος, με εκτελεστικό διάταγμά του, απένειμε χάρη σε κάπου 1.250 πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για την επίθεση στο Καπιτώλιο, μετέτρεψε τις ποινές άλλων 14 και διέταξε να μπουν στο αρχείο οι ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων άλλων κατηγορουμένων οι υποθέσεις των οποίων εκκρεμούσαν ακόμη. Διέγραψε έτσι με μια μονοκοντυλιά την ευρύτερη έρευνα που διενεργήθηκε ποτέ από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να τοποθέτησε βόμβες την παραμονή

14:35TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδας που πρέπει να επισκεφτείτε

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – «Ελάτε συντεταγμένα με συγκεκριμένα αιτήματα», απαντά ο Μητσοτάκης

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

14:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ήρθε το τέλος του ίντερνετ; Τι είναι η διαδικτυακή παρακμή και πού θα οδηγήσει

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου - Έκλεισε η Αθηνών-Λαμίας

14:01WHAT THE FACT

Η Ευρώπη θα αποκτήσει άλλες 42 ημέρες καλοκαιριού - Γιατί αλλάζει το ημερολόγιο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πτώση του Ίκαρου»: Πώς έγινε η λήψη της φωτογραφίας που έγινε viral

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων: «Τυχοδιώκτης και αδίστακτος ο Τσίπρας, χατίρια στον Μαγειρία από τη ΝΔ»

13:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43: Έκανε το «8 στα 8» με εμφατικό τρόπο και +45!

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκλεισε ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια λόγω των μαχών

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Le Monde: Η Αμερική «ξαναγράφει» τον παγκόσμιο χάρτη και οδηγεί σε ρήγμα με την Ευρώπη

13:44WHAT THE FACT

Εντυπωσιακός θησαυρός που ανακαλύφθηκε σε αρχαίο αιγυπτιακό τάφο ξαναγράφει την ιστορία

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή: Ποιος φροντίζει αυτούς που μας σώζουν;

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο - 14 τραυματίες

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο του Αλέξη στα Εξάρχεια – Δείτε εικόνες

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Νέος team manager o Κάρλος Ζέκα

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – «Ελάτε συντεταγμένα με συγκεκριμένα αιτήματα», απαντά ο Μητσοτάκης

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο - 14 τραυματίες

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων: «Τυχοδιώκτης και αδίστακτος ο Τσίπρας, χατίρια στον Μαγειρία από τη ΝΔ»

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει δώσει το δίπλωμά του - Η Τροχαία δεν δέχεται πως οδηγούσε ο πατέρας του

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Μοσχάτου στο Newsbomb.gr: «Από τα ξημερώματα λεωφορείο του δήμου θα μεταφέρει επιβάτες από και προς τον ΗΣΑΠ»

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Απαράδεκτοι Τούρκοι: Δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στην Πόλη, τους πήραν διαβατήρια και κινητά

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή: Ποιος φροντίζει αυτούς που μας σώζουν;

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί πάνε στα αεροδρόμια φορώντας παντόφλες και πιτζάμες και ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ τους ζητά «να ντύνονται λίγο καλύτερα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ