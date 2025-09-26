Βρίσκουν τη θέση τους στη βραδινή ζώνη – Τι ώρα θα προβάλλονται πλέον οι σειρές

Η μυθοπλασία θα κατακλύζει και φέτος τα προγράμματα των περισσότερων καναλιών…


Ο ανταγωνισμός παίρνει φωτιά στη βραδινή ζώνη από την ερχόμενη Δευτέρα και οι παραγωγές μυθοπλασίας πιάνουν σταθερή θέση στο πρόγραμμα των σταθμών, μετά τις πρεμιέρες που είδαμε.

Έτσι, στο μέτωπο του MEGA, κι ενώ αναμένεται να βγει στον αέρα η νέα κωμωδία

«HOTΕΛ ΕΛVIRA» στις 06 Οκτωβρίου, «Η Γη της ελιάς» θα συνεχίσει για λίγο ακόμη να προβάλλεται στις 21.00 σχεδόν καθημερινά. Κάποιες ημέρες, μάλιστα, θα κρατά συντροφιά με διπλά επεισόδια που θα διαρκούν έως τις 00.30.

Το «Grand Hotel» θα βγαίνει στον αέρα του ΑΝΤ1 στις 21.00, από Δευτέρα έως και Τετάρτη, ή έως και Πέμπτη, ανάλογα με τον προγραμματισμό και τα ματς που μεταδίδει πολλές φορές το κανάλι. Αντίστοιχα, η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα» θα παίζεται κάθε Δευτέρα στις 22.30. Στις 10 Οκτωβρίου, στις 22.30, πρώτη επίσημη θα κάνει και ο νέος κύκλος της σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης» που πέρυσι συζητήθηκε.

Το STAR βουτά στα νερά της μυθοπλασίας, την Κυριακή, όπου κάνει πρεμιέρα το σίριαλ «Φαντάσματα». Η μεταφορά του βρετανικού «Ghosts», που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, έρχεται στη συχνότητα του καναλιού της Κηφισιάς και θα δίνει σταθερό ραντεβού με το κοινό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα του ALPHA… Όλες οι πρεμιέρες σειρών σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και σίγουρα θα απασχολήσουν στη συνέχεια. Tο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Μαρίνας Ασλάνογλου και του Αλέκου Συσσοβίτη, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22.30. Αντίστοιχα, «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», η μεταφορά του βιβλίου της Λένας Μαντά, που έκανε τους τηλεθεατές να καθηλωθούν, θα δίνει ραντεβού τα βράδια της Παρασκευής στις 21.00.

Το «Nα με λες μαμά», με το θέμα της παιδικής κακοποίησης και τη Μαρία Κίτσου σε έναν ρόλο ζωής, θα επιστρέψει με νέο επεισόδιο την επόμενη Πέμπτη στις 22.30. Η μίνι σειρά αναμένεται να είναι από τις παραγωγές της χρονιάς, με τις σκηνές να καθηλώνουν. Ο «Άγιος Έρωτας», φυσικά, δεν αλλάζει συνήθειες και καθημερινά στις 21.00 θα συγκινεί με τις περιπέτειες των ηρώων.

Εκτός από τους «Τρομερούς γονείς» και τον νέο κύκλο του «Γιατρού», για τα οποία ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η πρεμιέρα, πρώτη επίσημη στις 6 Οκτωβρίου στις 20.00 κάνει το καθημερινό σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» στον ALPHA. Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές. Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει. Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους. Τα δίδυμα παιδιά, Λευτέρης και Φωτεινή, που η Ζωή «ξέχασε» κάπου στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουν την ταυτότητα της μητέρας τους από τα τελευταία λόγια της γιαγιάς τους και ξεκινούν να τη βρουν.



