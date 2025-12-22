Σόφη Ζαννίνου: «Ο Θανάσης Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου»

Η Σόφη Ζαννίνου μίλησε για την σχέση που είχε ο πατέρας της, Γιάννης Παπαδόπουλος, γνωστός ως Ζαννίνο, με τον Θανάση Βέγγο, και αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν τον είχε μαζί του.

Η 74χρονη ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, εξομολογήθηκε ότι όταν πέθανε ο πατέρας της, ο Θανάσης Βέγγος ήταν σε τόσο άσχημη ψυχολογική κατάσταση που φοβήθηκε ότι θα πάθει κάτι κακό, καθώς δεν σταματούσε να κλαίει.

«Ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Μπάρκουλη, όπως και με τον Βέγγο. Με τον Βέγγο ήταν "αδέρφια". Ο Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου. Ένιωθε σιγουριά. Ο Θανάσης Βέγγος ήταν πολύ γλυκός, ένα μέλι, ο πατέρας μου από δίπλα γορίλας, οπότε ένιωθε την προστασία. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα "παιδιά πάρτε τον, θα πάθει κάτι και θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου"», είπε η ηθοποιός.