Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά στη μικρή οθόνη και στη βραδινή ζώνη, με πολυσυζητημένες σειρές να παίρνουν σταθερή θέση πλέον στο πρόγραμμα των καναλιών.

Απόψε, στις 21.00, στον ALPHA, θα δούμε το τρίτο επεισόδιο του σίριαλ «Άγιος Έρωτας». Καθώς η Ολυμπία προσπαθεί να εξομολογηθεί στον Νικηφόρο όλα όσα γνωρίζει για την εμπλοκή του Παύλου στον φόνο της Κατρίν, ο Παύλος, με τη βοήθεια του Σωτήρη, καταφέρνει να τη σταματήσει και να την τρομοκρατήσει για ακόμη μία φορά. Η Σμαρώ, στην προσπάθειά της να αποσπάσει πληροφορίες από τη Θάλεια για το πού βρίσκεται η μικρή Ελευθερία, της ανακοινώνει την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον των Μαρκόπουλων· όμως η Βιργινία καταφέρνει να τη μεταπείσει με ένα ισχυρό επιχείρημα. Η Πετρούλα κατηγορεί τη Χλόη για την άδικη στάση της απέναντι στον Νικόλαο, την ίδια στιγμή που εκείνος βασανίζεται από τις ενοχές του. Ο Χάρης και η Αναστασία ονειρεύονται ένα κοινό μέλλον, όμως μια ξαφνική λιποθυμία της προκαλεί νέα ανησυχία. Ο Αργύρης πιέζει τον Νικόλαο να του αποκαλύψει πληροφορίες για την κόρη του, όμως μια απρόσμενη εξέλιξη εμποδίζει την πορεία της έρευνας.

Τη σκυτάλη παίρνει το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», στις 22.30. Ο Πειραιάς μαυροντυμένος αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο, µε την Αλεξάνδρα να αρνείται να δεχθεί το θάνατο του γιού της έως ότου βρεθεί ο δολοφόνος του. Ο πατέρας Καπετανάκος, αντίστοιχα, βρίσκει διαφυγή στο ποτό. Η Βούλα προσπαθεί να πείσει την συντετριµµένη Άντζελα να αδράξει την ευκαιρία των εισιτηρίων και να φύγει για την Αµερική, έστω και µόνη της, ενώ ένα σημείωμα στα πράγματα του Στράτου θα δώσει στοιχεία για τη γυναίκα που βρισκόταν στη ζωή του. Ο Γιάµαρης αποκαλύπτει δεδοµένα της έρευνας στην οικογένεια Βούλγαρη, οδηγώντας τη Γαλήνη στα ίχνη του πραγματικού δολοφόνου.

Στον ΑΝΤ1, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel» στις 21.00. Η Στέλλα αρνείται κατηγορηματικά ότι σκότωσε τον Πέτρο, αλλά ο Άρης ανακαλύπτει μια φωτογραφία που τη δένει απόλυτα με τη δολοφονία του παιδικού του φίλου. Η Κυβέλη αποκαλύπτει στην Σοφία και τον Αλέξανδρο την πραγματική ταυτότητα και το παρελθόν του Ρήγα και αποφασίζει να παίξει το τελευταίο της χαρτί για να τον αναγκάσει να της πουλήσει το ξενοδοχείο και να ελευθερώσει την Αλίκη από τον γάμο της. Ο Ιορδάνης ερωτεύεται όλο και περισσότερο την Ελπίδα, όμως, η μητέρα του κανονίζει να τον παντρέψει με μια πλούσια νύφη που θα εξασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα όλης της οικογένειας. Ο Χατζημήτρος προτείνει στον Χαραλάμπη να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές για να βοηθήσει τους πρόσφυγες, όμως κανείς δεν γνωρίζει τις αληθινές του προθέσεις. Ο πραγματικός ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Πέτρου ομολογεί την πράξη του στον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να τον γλιτώσει από τις συνέπειες…

Στις 22.30, στο κανάλι του Αμαρουσίου, έρχεται η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;»… Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε. Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο. Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας! Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά. Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν…

«H Γη της ελιάς» είναι η σταθερή συνήθεια των τηλεθεατών του MEGA και φέτος. Απόψε, στις 21.00, η Μαργαρίτα επισκέπτεται την Ιουλία προσπαθώντας να βγάλει συμπέρασμα σχετικά με τις κατηγορίες της Μαριάννας, αλλά η Ιουλία τα αρνείται όλα. Την ίδια ώρα, ασκείται δίωξη κατά της Αθηνάς, ενώ η Φιλιώ παρουσιάζεται σε εισαγγελέα ανηλίκων. Ο Δημοσθένης ενημερώνει την Ασπασία πως πρέπει να βαφτίσουν το μωρό που έχει με την Ξένια, αλλά η Ασπασία τού δηλώνει πως για εκείνη έχει προτεραιότητα η εξεταστική της. Η Χάιδω ρωτάει τη Βασιλική αν διατηρεί τις επαφές με τον Στέφανο, αλλά εκείνη δεν της λέει την αλήθεια. Ο Στάθης εκπαιδεύει τον Γιώργο Λεοντιάδη (Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος) προκειμένου να αναλάβει επιστάτης στον ελαιώνα των Βρεττάκων, ενώ η Κούλα κάνει όνειρα ότι θα σμίξουν.

Ο Στέφανος έρχεται όλο και πιο κοντά με τη μικρή Μαλένα. Ο Πότης προτείνει στην Άννα να γυρίσει στο καφενείο, όμως εκείνη ούτε που το συζητάει. Ο Δημοσθένης δέχεται την ανατίμηση που του επιβάλλει ο Αντώνης και παράλληλα ξεκινά μυστική έρευνα για εκείνον με σκοπό να τον εκβιάσει. Ο Κουράκος αρχίζει να σκαλίζει την υπόθεση trafficking στην Κρήτη, δημιουργώντας ανησυχία στην αστυνόμο Μαρουσώ. Η Αλεξάνδρα ξεκινά τις διαδικασίες σύγκρισης DNA του μωρού με DNA της Χριστιάνας, με την ελπίδα πως το παιδί είναι της κόρης της. Η Μαριάννα καρφώνει στον Τζον το φλερτ του Ανδρέα με την Αθηνά.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, στις 21.45, το ένατο επεισόδιο της παραγωγής «Το παιδί» θα συγκινήσει. Η Άρτεμις δέχεται να αναλάβει την τοπική ομάδα ποδοσφαίρου εν όψει του πρωταθλήματος. Η Σίσσυ συμβουλεύει τη Μαίρη πώς να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της Μίνας μετά από μια μεγάλη προδοσία ανάμεσα τους. Η Βούλα κρατά ένα μυστικό από τον Παρασκευά που ταράζει τον γάμο τους, ενώ και ο γάμος της Ευαγγελίας και του Τόλη κλονίζεται μετά από μια ανακάλυψη που κάνουν ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα. Την ίδια ώρα, η Ιρίνα ζητά από την Τάνια να της πει όσα ξέρει, με αντάλλαγμα την ελευθερία της, ενώ οι μπράβοι καταφτάνουν στο Νεοχώρι και βρίσκουν μια γυναίκα που ξέρει την Άρτεμη.

Στις 22.45 θα δούμε τη σειρά «Καλά θα Πάει κι Αυτό». Η Μιχαέλα βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική κατάσταση αναζητώντας κάποιο «σημάδι» για να συνεχίσει. Στο ψαράδικο, η Ρόδω αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία κρατά κρυφά από τον Αλέκο. Ο Αλέκος μπλέκει επίσης σε κωμικές περιπέτειες, όταν η γυναίκα ενός φίλου του τον καταδιώκει. Η Ελισάβετ ανησυχεί για την περίεργη συμπεριφορά της Μιχαέλας, και υποψιάζεται ότι έχει ξανασυναντήσει τον Πάρι, κάτι που πάντα της προκαλεί συναισθηματική αστάθεια. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν συνειδητοποιεί ότι το ψαράδικο της οικογένειας κινδυνεύει με χρεοκοπία.