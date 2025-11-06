Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 επιφυλάσσει μία μεγάλη έκπληξη στο κοινό, αφού ο Πέτρος [Γιάννης Κουκουράκης] επιστρέφει στη σειρά την Κυριακή.

Επανέρχεται πιο δυνατός, πιο αποφασισμένος και πιο θυμωμένος από ποτέ, για να απαιτήσει δικαίωση για τους ανθρώπους που έχασε, αλλά και για να ξαναβρεί τον μεγάλο του έρωτα. Ο Πέτρος βρήκε την αληθινή αγάπη στο πρόσωπο της Αλίκης, αλλά και τους δολοφόνους της αδερφής του και του πατέρα του, οι οποίοι συνέχισαν να τον καταδιώκουν για να μην ξεσκεπάσει τα εγκλήματά τους. Ατρόμητος, περήφανος και επίμονος, τα έβαλε με όλους και διεκδίκησε μια ζωή με την Αλίκη.

Λίγο πριν οι δυο τους διαφύγουν για το εξωτερικό, τον πυροβόλησαν. Κι ενώ όλοι θρηνούσαν για τον χαμό του, ένα γύρισμα της τύχης -την οποία πάντα είχε με το μέρος του- τον κράτησε ζωντανό, κρυφά από όλους ή σχεδόν όλους!

Grand Hotel: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Η Αλίκη, ο Αρης και η Φρίντα καταφεύγουν στον αστυνόμο Κομνηνό, ενώ εκείνος ανακρίνει τον Βλάση για τη δολοφονία της Ρεγγίνας Θωμοπούλου. Η Φρίντα βλέπει τον Βλάση σε δύσκολη θέση και, κόντρα σε όλους, παίρνει την απόφαση να αναλάβει την υπεράσπισή του. Ετσι, θα μάθει από τον Βλάση τη σχέση της Κυβέλης με τον θάνατο της Θωμοπούλου. Ο Αρης παγιδεύει τον Ρήγα για να κάνει τη λάθος κίνηση. Κανείς, όμως, δεν υποψιάζεται αυτόν που τους παρακολουθεί και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά.

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η Αλίκη μπαίνει στο δωμάτιο του Αλέξανδρου και βρίσκει τον φάκελο της υπόθεσης της Βασιλικής. Η μεγάλη αλήθεια για τον πραγματικό δολοφόνο της θα έρθει στο φως. Η Αλίκη, οργισμένη, αντιμετωπίζει ευθέως τη Σοφία για τη δολοφονία της Βασιλικής και αποφασίζει να την καταδώσει στην Αστυνομία, αψηφώντας πως δικαιοσύνη για τον Πέτρο και την οικογένειά του σημαίνει την καταστροφή της δικής της οικογένειας.