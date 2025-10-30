Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια

Προσπαθούν να «χωρέσουν» τα προγράμματά τους τα στελέχη των καναλιών, με τις πρεμιέρες να συνεχίζονται στη βραδινή ζώνη και τα «πήγαινε-έλα» να τραβούν το ενδιαφέρον. Ανεπηρέαστη δεν θα μείνει ούτε η prime time τα Σαββατοκύριακα, με το «Voice» του ΣΚΑΪ να ετοιμάζεται να υποδεχτεί ισχυρούς αντιπάλους. Εκτός από τα «Φαντάσματα» και το «IQ» του STAR, που ήδη ρίχνονται στην αρένα της Κυριακής, σειρές αλλά και εκπομπές έρχονται με φόρα να ζορίσουν τα πράγματα.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «Road show» μετακομίζουν στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου του ΑΝΤ1 από την 1η Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την πανέμορφη Κρήτη. Η πρώτη στάση που κάνουν είναι τα Χανιά. Εκεί, επισκέπτονται ένα εργαστήριο μαχαιριών, όπου πάνω στα μαχαίρια γράφουν μαντινάδες. Ο Γρηγόρης φεύγει από το μαχαιροποιείο με ένα τέτοιο μαχαίρι και πηγαίνει να μαζέψει χόρτα…

Στη συνέχεια, συνομιλούν με έναν Γάλλο στα αγγλικά και αναρωτιούνται γιατί το χωριό λέγεται «Φρες» και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε! Η περιήγηση συνεχίζεται με τον Διονύση να καβαλάει ένα ροζ φλαμίνγκο και τον Γρηγόρη να του φτιάχνει μαντινάδες.

Την Κυριακή, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, στις 21.00, πρεμιέρα κάνει η νέα σειρά «Ο Δικαστής» με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Νίκο Ψαρρά, Νικόλα Χαλκιαδάκη. Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη. Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Στο MEGA, το Σάββατο 1 η Νοεμβρίου, στον αέρα θα βγει η παραγωγή μυθοπλασίας «Μία νύχτα μόνο». Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζει αποκλεισμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει, με μόνο σκοπό να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Υπερήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που την πληγώνει, προκειμένου να σώσει τον γιο της. Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ψυχρός και εσωστρεφής, καθώς πίσω από την αυστηρή εικόνα του κρύβεται ένας άντρας «σημαδεμένος» από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει. Μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στη ζωή του η Αρετή.

Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα. Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του, για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του.

Να σημειωθεί ότι, στο OPEN, ετοιμάζεται η επιστροφή του «Just the 2 of us». Το μουσικό σόου, στο παρελθόν, «έβγαινε» τα βράδια του Σαββάτου και θα έχει ενδιαφέρον η επιλογή της ημέρας προβολής τη φετινή σεζόν.