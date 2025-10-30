Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια

Φουντώνει ο ανταγωνισμός και στην prime time του Σαββατοκύριακου

Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια
Προσπαθούν να «χωρέσουν» τα προγράμματά τους τα στελέχη των καναλιών, με τις πρεμιέρες να συνεχίζονται στη βραδινή ζώνη και τα «πήγαινε-έλα» να τραβούν το ενδιαφέρον. Ανεπηρέαστη δεν θα μείνει ούτε η prime time τα Σαββατοκύριακα, με το «Voice» του ΣΚΑΪ να ετοιμάζεται να υποδεχτεί ισχυρούς αντιπάλους. Εκτός από τα «Φαντάσματα» και το «IQ» του STAR, που ήδη ρίχνονται στην αρένα της Κυριακής, σειρές αλλά και εκπομπές έρχονται με φόρα να ζορίσουν τα πράγματα.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «Road show» μετακομίζουν στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου του ΑΝΤ1 από την 1η Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την πανέμορφη Κρήτη. Η πρώτη στάση που κάνουν είναι τα Χανιά. Εκεί, επισκέπτονται ένα εργαστήριο μαχαιριών, όπου πάνω στα μαχαίρια γράφουν μαντινάδες. Ο Γρηγόρης φεύγει από το μαχαιροποιείο με ένα τέτοιο μαχαίρι και πηγαίνει να μαζέψει χόρτα…

Roadshow

Στη συνέχεια, συνομιλούν με έναν Γάλλο στα αγγλικά και αναρωτιούνται γιατί το χωριό λέγεται «Φρες» και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε! Η περιήγηση συνεχίζεται με τον Διονύση να καβαλάει ένα ροζ φλαμίνγκο και τον Γρηγόρη να του φτιάχνει μαντινάδες.

Την Κυριακή, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, στις 21.00, πρεμιέρα κάνει η νέα σειρά «Ο Δικαστής» με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Νίκο Ψαρρά, Νικόλα Χαλκιαδάκη. Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη. Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Στο MEGA, το Σάββατο 1 η Νοεμβρίου, στον αέρα θα βγει η παραγωγή μυθοπλασίας «Μία νύχτα μόνο». Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζει αποκλεισμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει, με μόνο σκοπό να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Υπερήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που την πληγώνει, προκειμένου να σώσει τον γιο της. Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ψυχρός και εσωστρεφής, καθώς πίσω από την αυστηρή εικόνα του κρύβεται ένας άντρας «σημαδεμένος» από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει. Μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στη ζωή του η Αρετή.

Μια νύχτα μόνο

Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα. Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του, για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του.

Να σημειωθεί ότι, στο OPEN, ετοιμάζεται η επιστροφή του «Just the 2 of us». Το μουσικό σόου, στο παρελθόν, «έβγαινε» τα βράδια του Σαββάτου και θα έχει ενδιαφέρον η επιλογή της ημέρας προβολής τη φετινή σεζόν.

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη του Γένους Σχολή: «Ξεσπιτώνονται» μαθητές και καθηγητές για αντισεισμικές εργασίες – Σενάριο για μαθήματα σε κοντέινερ στην αυλή

06:40LIFESTYLE

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

06:32BOMBER

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στο «κόκκινο» η χονδρική τιμή - Νέες χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια από 1η Νοεμβρίου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Καταγγελία για κλαμπ: Σέρβιραν αλκοόλ σε ανήλικους - Ελλιπείς έλεγχοι

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις το 2026: Ποιοι κερδίζουν από τη νέα φορολογική κλίμακα - Τι ισχύει για τον κατώτατο μισθό

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντρική Επιτροπή ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν το «φλερτ» με τον Τσίπρα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του Μόρνου: Ανακοινώσεις μέτρων για τη λειψυδρία από την κυβέρνηση

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Δένδιας: Το κτήριο του υπουργείου Άμυνας έσπασε τον πάγο - Έρχεται αναβάθμιση και του μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς φαινόμενα η Πέμπτη – Πότε και σε ποιες περιοχές θα επιστρέψουν οι βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι στη Νότια Κορέα με στόχο να αμβλυνθούν οι διαφορές ΗΠΑ – Κίνας

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις για τις πυρκαγιές του 2025

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το υπερόπλο που «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί» - Ο Πούτιν παρουσίασε το Poseidon

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για revenger porn: «Σήμερα ήταν μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων»

