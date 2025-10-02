Robbie Williams: Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό λόγω της συναυλίας

Πάνω από 40.000 θεατές αναμένονται απόψε το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο στάδιο προκείμενου να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Robbie Williams.



Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ. γνωστοποίησε ότι οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν σύμφωνα με το κανονικό τους πρόγραμμα, με τα τελευταία δρομολόγια να πραγματοποιούνται γύρω στα μεσάνυχτα.

Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προγραμματίσουν έγκαιρα τη μετακίνησή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την αποχώρηση.