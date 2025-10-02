Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού
Για απόψε το βράδυ είναι προγραμματισμένη η συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.

Η εμφάνιση του βρετανού σούπερ σταρ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του "Live 2025 Tour", αποτελώντας ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα της χρονιάς στην Ελλάδα.

Μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές του, αναμένονται πάνω από 40.000 θεατές, ο εκρηκτικός Βρετανός καλλιτέχνης ετοιμάζεται να χαρίσει- καιρού επιτρέποντος- μια αξέχαστη εμπειρία. Η αγωνία για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το βράδυ της Πέμπτης της Αθήνας στο κέντρο της Αθήνας έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Η διοργανώτρια εταιρεία Detox Events σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως «η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της συναυλίας γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας www.detoxevents.gr, στα social media μας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Να σημειωθεί ότι η σκήνη θα είναι σκεπασμένη, όμως το κοινό δεν θα έχει ανάλογη κάλυψη.

Robbie Williams: Η πρόγνωση του καιρού

Στο μεταξύ σε πλήρη ισχύ, είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με αφορμή το πέρασμα της κακοκαιρίας και ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί σε περιοχές όπως η Κέρκυρα και ο Βόλος.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

¨"Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο!"
Καλημέρα!
-Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία και αναμένεται μέχρι το μεσημέρι το ψυχρό μέτωπο να κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο εξαιτίας της ραγδαιότητας των φαινομένων και όχι τόσο του μεγάλου όγκου νερού.
-Στην υπόλοιπη χώρα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων :
-Από το μεσημέρι μέχρι το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια της Λάρισσας , στη Χαλκιδική ,στην Πιερία και την Ημαθία.
-Από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή 3/10 το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονιά και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Σύστημα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες στην Ευρώπη ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό των επομένων ημερών σημειώνοντας μάλιστα ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα παρουσιάσει τα εντονότερα φαινόμενα.

«Χιονάκια αρκετά στην νοτιοανατολική Βαλκανική, μόνο 5-6 φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο Οκτώβρη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν οι βροχές τις προμεσημβρινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποίησε: «Θέλει προσοχή γιατί οι καταιγίδες μπορεί να έχουν και ένταση».

Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα φτάσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είπε και πρόσθεσε: «Την Παρασκευή τη νύχτα προς το ξημέρωμα αρκετό νερό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα».

