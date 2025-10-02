Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική στον Βόλο

Με «112» ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Δύσκολες οι επόμενες ώρες για πολλές περιοχές

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική στον Βόλο
Σύστημα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες στην Ευρώπη ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό των επομένων ημερών σημειώνοντας μάλιστα ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα παρουσιάσει τα εντονότερα φαινόμενα.

«Χιονάκια αρκετά στην νοτιοανατολική Βαλκανική, μόνο 5-6 φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο Οκτώβρη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν οι βροχές τις προμεσημβρινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποίησε: «Θέλει προσοχή γιατί οι καταιγίδες μπορεί να έχουν και ένταση».

Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα φτάσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είπε και πρόσθεσε: «Την Παρασκευή τη νύχτα προς το ξημέρωμα αρκετό νερό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα».

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι καλύτερος, αλλά με τσουχτερό κρύο νωρίς το πρωί, και μέχρι την Κυριακή το βραδάκι, όπως είπε ο κ. Αρναούτογλου χαρακτηριστικά, αλλά αργά το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες βροχές.

Σε πλήρη ισχύ, είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με αφορμή το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Ειδικά στην Πελοπόννησο άπαντες παραμένουν σε επιφυλακή καθώς πλησιάζει σύμπλεγμα καταιγίδων, ενώ, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (02/10) εστάλη μήνυμα από το «112» στους κατοίκους της Λακωνίας, που προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα – Η πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια Βρετανών

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει αυτή την ώρα την Κέρκυρα, ενώ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις τα ξημερώματα της Πέμπτης δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην περιοχή του ακρωτηρίου Δράστης, στη βόρεια πλευρά του νησιού, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών εγκλωβίστηκε σε λασπωμένο ανηφορικό χωματόδρομο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Η οικογένεια είναι καλά στην υγεία της, ενώ μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για παρόμοια περιστατικά.

Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική σχολή από τη βροχόπτωση

Ζημιές προκάλεσε η χθεσινή βροχόπτωση στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χώροι, ακόμη και σε πλευρές όπου είχε πρόσφατα αποκατασταθεί η μόνωση.

Σύμφωνα με τους φοιτητές, αποτέλεσμα της βροχής ήταν να μπουν νερά σε εργαστήρια και διαδρόμους, να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα κόστους χιλιάδων ευρώ, αλλά και να καταστραφούν πειράματα που διεξάγονταν από φοιτητές και ερευνητές.

Βόλος: Ζημιές στη Γεωπονική Σχολή από την έντονη βροχόπτωση.
Βόλος: Ζημιές στη Γεωπονική Σχολή από την έντονη βροχόπτωση.
Βόλος: Ζημιές στη Γεωπονική Σχολή από την έντονη βροχόπτωση.
Βόλος: Ζημιές στη Γεωπονική Σχολή από την έντονη βροχόπτωση.
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (02-10-25) - Παρασκευής (03-10-25).

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία
δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία
ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία
ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα
β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Μήνυμα από το 112 σε πολλές περιοχές

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

