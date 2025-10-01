Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ίμπιζα: Ξεκόλλησαν βράχοι εν μέσω βροχής και έπεσαν σε ξενοδοχείο

Χάος επικράτησε στην Ίμπιζα όταν η καταιγίδα Γκάμπριελ προκάλεσε κατολίσθηση βράχων που έπληξε ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις τουρίστες. Η σφοδρή νεροποντή που έπληξε το νησί των Βαλεαρίδων είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικά ποτάμια και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές.

Η τραγική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, όπου ακούγεται ένας Βρετανός τουρίστας να φωνάζει, καθώς τα βράχια αποκολλώνται από τη λοφοπλαγιά και πέφτουν στο τετράστερο ξενοδοχείο. Το Vibra Tropical Garden Apartments, που βρίσκεται κοντά στην παραλία Figueretas, δέχθηκε το πλήγμα της φύσης όταν η νεροποντή αποσταθεροποίησε τους βράχους.

Τέσσερις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια, με τρεις από αυτούς να υφίστανται τραυματισμούς. Δύο θύματα έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου για ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος τουρίστας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο τέταρτος εγκλωβισμένος απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς.

